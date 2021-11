/FOTOGALERIE/ Redakce Deníku postupně navštěvuje starosty měst a obcí na Frýdecko-Místecku, aby zjistila, jak se v nich lidem žije. Starosta Lhotky Zdeněk Kubala v rozhovoru mluví o tom, že Lhotka je malá podhorská vesnice nacházející se na úpatí Ondřejníku. Zmiňuje také fakt, že místní oceňují klid a bydlení na malé vesnici v krásném prostředí či že se v obci daří udržovat folklorní tradice, které se předávají z generace na generaci.

Obec Lhotka. | Foto: Deník/Jan Smekal

Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Lhotku?

Obec Lhotka je malá podhorská vesnice nacházející se na úpatí Ondřejníku. První písemná zmínka o obci je z roku 1359 v soupisu obcí hukvaldského panství. Na jejím katastru o rozloze 722 hektary žije v současné době 575 trvale přihlášených obyvatel. Lhotka je členem Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Lhotka žije bohatým kulturním a společenským životem, za což byla již dvakrát oceněna modrou stuhou v soutěži Vesnice roku Moravskoslezského kraje. V obci se daří udržovat folklorní tradice, které se předávají z generace na generaci. O společenskou a kulturní činnost se starají především místní spolky (hasiči, Klub žen, TJ Sokol, myslivci,) za podpory obce. V obci je již dlouhodobě aktivní Klub seniorů, který pořádá různé akce jak pro své členy, tak pro své příznivce. Nositelem folklorních tradic je Národopisný soubor, který byl založen v roce 1936 Vincencem Sochou.



Je Lhotka něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Lhotka je výjimečná svou polohou mezi Ondřejníkem a Podbeskydskou pahorkatinou a její zástavba tvoří ráz typické podhorské vesnice. Tím, že se nachází mimo hlavní komunikační trasy, žije si svým poklidným životem v souladu s okolní přírodou.



A jak se ve Lhotce žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Věřím, že se místním obyvatelům ve Lhotce žije dobře. O tom, že je to vyhledávané místo k bydlení, svědčí i velká poptávka po stavebních místech. Určitě všichni oceňují klid a pohodu bydlení na malé vesnici v krásném prostředí. Naopak život na malé vesnici „odříznuté od světa“ má i své negativní stránky, jako je nízká dopravní obslužnost, chybějící kanalizace, základní škola v sousední vesnici, či větší vzdálenost při dojíždění za prací. Nicméně život v klidném prostředí pod horami v souladu s přírodou tato negativa určitě předčí.



Když byste měl někoho pozvat do Lhotky, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Lhotka má určitě svým návštěvníkům co nabídnout. Především to je hezké a klidné prostředí, nádherná příroda, a především dobří lidé. Určitě bych chtěl všechny pozvat na každoroční folklorní festival Sochovy národopisné slavnosti, které se konají pravidelně koncem prázdnin v amfiteátru U školy a navazují na tradice založené sběratelem lidových písní a tanců Vincencem Sochou. Přes Lhotku vede zelená turistická značka z hradu Hukvaldy na Ondřejník, ze kterého jsou po kůrovcové kalamitě nádherné výhledy do dalekého okolí. Cestou po této značce si mohou turisté prohlédnout kapličku švédských vojáků, Kapli navštívení Panny Marie z roku 1844, litinový kříž, nebo se zastavit a odpočinout si u zvoničky s lavičkami, z nichž je krásná vyhlídka na celou Lhotku.



Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal s epidemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali u vás ve Lhotce?

S epidemií koronaviru jsme se vyrovnali celkem dobře. Samozřejmě se nákaza nevyhnula ani některým naším lidem, ale zodpovědností a dodržováním nařízení se počet nemocných podařilo udržet v nižším průměru. Určitě měla epidemie vliv na kulturní život v obci, kdy muselo být hodně pravidelných akcí, včetně tradičních Sochových slavností, zrušeno. Všichni věříme, že se život pomalu vrací do normálu, a i my ve Lhotce budeme opět žít bohatým kulturním a společenským životem tak jak jme byli zvyklí.