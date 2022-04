Na několika místech jako pod Strážnou, zámeček Bores, Velká Střelná, Město Libavá nebo Zelený kříž bude možnost občerstvení. Královský pramen na Staré Vodě je dokonce léčivý a snad i zázračný.

Z historie regionu: Poutní místo u Libavé

Téměř devadesát procent účastníků akce jsou cyklisté. Cyklisté i turisté si mohou vybrat jedeno z desítky vstupních míst: v obcích Mrsklesy, Hlubočky, na Smilovském mlýně, v Městě Libavá, Staré Vodě, Nových Oldřůvkách, nad obcí Luboměř pod Strážnou, na Zeleném kříži, v Kozlově, nad obcí Velký Újezd nebo Daskabát.

"Čeká vás překrásný den v úžasné přírodě, který si můžete užít jen jednou do roka. Příroda bohužel v posledních létech dostala strašně zabrat, a to nejen šňůrou vichřic počínající orkánem Kyril, ale především kůrovcem, který nezadržitelně ničí všechny smrkové porosty a omezuje i nás intenzivní těžbou. Přesto ono evropské rozvodí Odry a Dunaje, po kterém akce Bílý kámen od severu k jihu probíhá, patří, právě v této lokalitě, k nejhezčím," pozval na Bílý kámen za pořadatele Jaroslav Jerry Koš.

Speciální vlaky z Ostravy i z Olomouce

O prvomájový Bílý Kámen bývá takový zájem, že České dráhy vypraví zvláštní vlaky. Ve spolupráci s organizátory již 28. ročníku oblíbené akce a pod záštitou Olomouckého kraje vypraví České dráhy speciální vlak z Olomouce do Moravského Berouna a zpět. Jiný zvláštní vlak zajistí spojení na akci také ze směru z Ostravy přes Suchdol nad Odrou do Budišova nad Budišovkou. Tyto zvláštní spoje zajistí dopravu jak vlastních účastníků, tak i jejich jízdních kol do zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného vojenského újezdu," uvedl mluvčí Českých Drah Lukáš Kubát.

Z olomouckého hlavního nádraží bude zvláštní cyklovlak do Moravského Berouna odjíždět v neděli 1. května 2022 v 8.35 hodin. Na své trase zastaví ve stanicích a zastávkách v bezprostřední blízkosti otevřených vstupů do vojenského újezdu. Ve vlaku bude k dispozici 242 míst k sezení a 116 míst pro jízdní kola.

Spěšný vlak do Budišova nad Budišovkou bude odjíždět z nádraží Ostrava střed v 7.08 hodin a do svého cíle přijede v 9.06 hodin. Tento vlak bude zastavovat ve vybraných stanicích na trase Bílého kamene a bude též vhodný k přepravě bicyklů. Celkově nabídne 35 míst pro kola. Zpět do Ostravy pojede mimořádný vlak z Budišova nad Budišovkou v 16.35 hodin. Vzhledem k očekávanému vysokému zájmu cyklistů budou kapacitně posílené i ostatní pravidelné vlaky na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. Více o celé akci zjistíte v tomto intrnetovém odkazu.

K TÉMATU

Z historie oblasti

Po zrušení okresu Moravský Beroun v roce 1949 přešla pod okres Bruntál také oblast Stará Libavá. Území dostalo nádech zakázaného ovoce, když zde z rozhodnutí vlády Klementa Gottwalda vznikl obrovský vojenský výcvikový prostor Libavá. Vojenský újezd se rozkládal na území pěti okresů – Olomouc, Přerov, Bruntál, Opava a Nový Jičín. Jeho celková rozloha byly úctyhodných 327 kilometrů čtverečních. Jeho součástí se staly katastry 24 obcí, ve kterých před válkou žili téměř výhradně Němci. Odejít museli také čeští přistěhovalci, aby zde po dlouhá desetiletí mohla nerušeně cvičit armáda. Přestože se vojenský výcvikový prostor Libavá se před pár lety zmenšil asi o třetinu, zbytek je stále pro veřejnost celoročně uzavřen. To mu dodává tu správnou atmosféru tajemství a dobrodružství, stejně jako ruiny vysídlených sudetských vesnic, které zůstaly v zakázaném prostoru.