„Senioři využívají tuto službu zejména k přepravě do zdravotnických zařízení, včetně ordinací praktických lékařů. Taxislužbou ale jezdí také na úřady, na poštu, vlakové a autobusové nádraží nebo na hřbitovy. Nyní jsme vyšli vstříc jejich požadavkům na rozšíření cílových míst. Nově mohou taxislužbu využít i pro přepravu do knihovny a jejich poboček na území města,“ řekl náměstek primátora Marcel Sikora.

Taxislužbu pro seniory mohou využívat občané starší 70 let s trvalým pobytem na území města. K dispozici je každý pracovní den od 6 do 14 hodin. Za přistavení vozidla, neboli za jednu jízdu, senior zaplatí 20 korun. Spolu se seniorem se může přepravit i jedna doprovázející osoba, a to zdarma. Aby byla služba dostupná pro co nejvíce klientů, byl stanoven maximální počet jízd, a to na 6 za měsíc.

Podmínkou pro využití Taxislužby pro seniory je kromě trvalého pobytu na území města a věku nad 70 let také průkazka, kterou si mohou senioři pro využití taxislužby vyřídit v úřední dny na magistrátu. O průkazku dosud zažádalo 1 300 seniorů.

„Taxislužba pro seniory je čím dál vytíženější. Po jejím zavedení v lednu a únoru ji využívalo na sto seniorů. V době covidu jich bylo v průměru 150 za měsíc. Po rozvolnění hygienických opatření je zájem vyšší. V květnu službu využilo 160 a v červnu 260 seniorů. Počet jízd byl samozřejmě vyšší, senior může službu využít až šest krát z měsíc“ dodal náměstek Sikora.