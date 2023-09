Koalice vedoucí Frýdek-Místek na zastupitelstvu prosadila dražbu městského domu na Kostikově náměstí. Prý nevynáší a potřebuje nákladnou renovaci. Proti dražbě vystoupili jak nájemníci, tak opozice. Jejich skoro půldruhé hodiny trvající snaha ovšem vyšla naprázdno.

Frýdeckomístecká koalice odhlasovala, že dům na Kostikově náměstí půjde do dražby, 15. 9. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Ještě před začátkem jednání zastupitelstva jsme získali informaci, že to tak prostě bude. A hotovo!“ tvrdila Renata Raiskubová, která patří k obyvatelům jednoho z celkem osmi bytů ve starém činžáku ve frýdeckém centru. V části objektu našly zázemí také neziskovky i živnostníci. Třeba specializovaná prodejna osvětlení či kadeřnictví tu fungují snad třicet let.

„Nemovitosti na Kostikově náměstí, které zamýšlíme prodat, mají nízký výnos, k tomu náklady na jejich údržbu a opravy jsou vysoké. Město na ně doplácí ročně částkou okolo milionu korun a je třeba počítat s nutnými opravami fasády, střešní krytiny a nátěrů za další necelé tři miliony,“ řekl Radovan Hořínek, náměstek primátora, pod něhož spadá majetková agenda.

Kamery, asistenti, policie. Frýdek-Místek se snaží, aby Anenská nebyla ostudou

Opoziční politik Kamil Mach na plán dražit dům s jedním vchodem a dvěma čísly popisnými 646 a 647 upozorňoval už před jednáním zastupitelů: „Rada o tom rozhodla i přesto, že tyto nemovitosti jsou v danou chvíli velmi dobře obsazené a městu přinášejí přes milion korun ročně. Nemyslím si proto, že je nutné je prodávat i proto, že zde nájemníci mají své bydlení, jsou zde firmy s bohatou historii a též nová sociální služba s názvem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Semafor“.

Nájemníci partají na Kostikově náměstí připomínali, že mnozí z nich byli v pořadníku na městské bydlení deset dvanáct let. Po získání bytů dopláceli nemalé dluhy po předchozích obyvatelích a poté do nich na zvelebení něco z vlastního investovali. „Moc nám tu toho kromě nových eurooken neudělali. Ze stropů padá sláma a elektřina zlobí, v zimě máme plíseň,“ zaznívalo v obyvatelné části domu číslo 647.

VIDEO: Z autobusového nádraží ve Frýdku-Místku moc nezůstalo. Projde obnovou

Podle náměstka primátora je město povinno spravovat majetek řádně a dosahovat z něj výnosu, či o to alespoň usilovat. „V případě obytných domů do nich vracíme příjmy z nájemného ve formě oprav a rekonstrukcí. Kde toho nelze docílit, zvažujeme prodej, protože takový majetek nadměrně zatěžuje rozpočet a omezuje aktivity a podporu města v jiných oblastech veřejného zájmu,“ vysvětlil Radovan Hořínek.

Opoziční zastupitel Marcel Sikora poznamenal, že za devět let na radnici nepamatuje, že by se město chtělo zbavit domů, ve kterém jsou byty. „Naopak jsme iniciovali, aby se nové získávaly. Podpořili jsme nákup bývalého hotelu Centrum, kde vzniknou desítky bytů. Je tedy s podivem, že město chce dnes prodat soubor dvou domů, kde se nachází osm bytových jednotek, které jsou pronajaty, a kde lidí platí řádně nájem,“ podivil se.

Morávka, zastávka u Bebka: Za neukázněné šoféry trestají pasažéry autobusů

Sikora také vznesl několik otázek: „Pokud Frýdek-Místek dům na Kostikově náměstí prodá soukromému subjektu, bude zachována současným nájemníkům nájemní smlouva? Je pravděpodobné, že se nájmy zvýší. Co bude tedy s občany, jimž se několikanásobně zvednou nájmy? Pomůže jim město? Budou byty zachovány nebo zde nový majitel může vytvořit cokoliv jiného?“

Z magistrátu se od náměstka Hořínka dostalo ujištění, že smlouvy zůstanou dnešním obyvatelům i po případném vydražení činžáku. „Pokud by se někdo z nich dostal do tíživé sociální situace, jsme schopni tyto individuální případy řešit,“ přislíbil. Z radnice mimoto zdůrazňovali, že majetku se město zbavují výhradně v dražbách či licitacích, aby se dosáhlo co nejlepší ceny a předešlo se spekulacím o domluveném prodeji.

Samosběr dýní pod Beskydy, lidé je brali nejen na jídlo. A k tomu růže navrch

Zdeňka Kotlárová, domovnice z Kostikova náměstí, upozornila, že ona i většina sousedů má zažádáno o výměnu městského bydlení. „Doneslo se nám, že když se nám u nového majitele nebude líbit, můžeme se znovu zapsat do pořadníku a čekat. To je nesmyslná, donebevolající, hloupst!“ nechala se slyšet. Dodala, že nechápe, proč chce Frýdek-Místek jeden objekt (ten jejich) dát do dražby a zbavit se ho, zatímco usiluje o jiný ve špatném stavu (Český dům).

Český dům s tím prý nesouvisí …

Zářijové frýdeckomístecké zastupitelstvo dalo zelenou také plánu pokusit se získat do vlastnictví chátrající Český dům. Už jednou z jeho licitace sešlo, protože se nikdo nepřihlásil. Radnice nechtěla, protože cena pětadvaceti a půl milionu korun se jí zdála přehnaná. Teď šla hodnota dolů na asi dvaadvacet a půl milionu. „Plán prodat dům na Kostikově náměstí s Českým domem nesouvisí. Město chce totiž v případě Českého domu zachránit historický objekt, jenž paradoxně není památkově chráněný. Zřídilo by zde centrum pro rodiny, našly by v něm místo i další organizace působící v sociálních službách,“ upřesnil René Stejskal z magistrátu. Frýdek-Místek se proto hodlá zúčastnit druhé dražby Českého domu.