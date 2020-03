Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký na sociálních sítích vyzval občany, aby při pohybu na veřejnosti používali roušky nebo si kryli nos a ústa šálou či šátkem. Aby se za roušky nestyděli, protože se nejspíš na nějaký čas stanou součástí našich životů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

„Reakce byla obdivuhodná. Zatímco včera byli lidé, kteří se vydali do města v roušce, považováni za exota, dnes už je to jiné. Většina lidí, kteří se pohybují venku, už má přes obličej roušku, mnohdy doma vyrobenou s různými potisky, ostatní mají přes obličej šátek nebo šálu. Jsou taky disciplinovaní, mám informace o tom, že před galanteriemi, které dnes otevřely, aby si lidé mohli koupit látky a potřeby na ušití roušek, lidé stojí v rozestupech a chrání si obličeje. Za to jsem velice rád a děkuji občanům, že se chovají takto zodpovědně,“ říká primátor Pobucký.