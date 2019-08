Frýdek-Místek pokračuje v boji proti odkládání starého nepotřebného nábytku k popelnicím. V září budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 66 svozových místech.

Velkoobjemový kontejner. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Kontejnery budou přistaveny postupně od 9. do 19. září v dopoledních hodinách na konkrétním místě dle harmonogramu svozu, nejpozději do 14 hodin a odváženy budou následující den dopoledne. Odpad smí lidé odkládat pouze do kontejnerů. Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo s možností uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě osoby, které se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku a odloží odpad mimo kontejner.