Máte nápad, jak vylepšit oblíbené lesní místo na Zátiší? Přijďte ho sdělit týmu participativního rozpočtu v sobotu 26. března přímo do lesa. Akce se konuá od 14 do 16 hodin přímo v prostoru laviček, na startu naučné stezky Frýdecký les. "Nebude chybět občerstvení a program pro děti. Vaše malé i větší ratolesti budou moci zažít malé lesní dobrodružství - stezku s úkoly na místě zajistí Středisko volného času Klíč," uvádí mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková Jeckelová.

„Město považuje za důležité, aby zapojení občanů neskončilo jen hlasováním, ale aby měli možnost podílet se na proměně i nadále, a proto připravuje sérii participačních aktivit. Jednou z nich je i plánovací den přímo na místě. Je to možnost, jak se potkat s uživateli a obyvateli lokality a jak zmapovat, co jim na stávajícím stavu nevyhovuje a co od proměny očekávají. Součástí je i program pro děti, který zpříjemní atmosféru. Přijďte se zapojit, máte možnost ovlivnit, jak bude odpočinkové místo vypadat,“ zve náměstek primátora pro participaci Igor Juriček (Piráti).

Veřejnost má v celém projektu tedy velkou roli i nadále. Nápady na proměnu místa, se kterými lidé na plánovací den přijdou, budou přetvořeny v zadání, se kterým bude následně pracovat projektant nebo architekt. Město poté návrh představí a lidé jej budou moci komentovat a navrhovat úpravy.

„Časté místo pro krásné procházky, jen to zvelebit, i pro hezké zastavení a odpočinek.“ „Místo je oblíbené pro turisty i maminky s dětmi, může do budoucna sloužit jako výletní místo pro větší skupiny lidí. Bylo by příjemné místo zvelebit.“

Tak zdůvodňovali obyvatelé hlasy pro vítěznou „sedmičku“, tedy místo na Zátiší, plácek se starými lavičkami, pár odpadkovými koši, dříve oblíbené výletní místo, kde začíná naučná stezka Frýdecký les. Přijďte nám teď sdělit osobně, jak místo proměnit.