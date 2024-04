/FOTOGALERIE/ Omšelý panelák v ulici M. Majerové dostane nový kabát. O jeho podobě rozhodli občané v hlasování na Facebooku. Překvapivě zvítězila fasáda v tlumenných tónech.

Frýdek-Místek nová fasáda paneláku občané vybrali ulice Majerové. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Společnost Heimstaden, která zmíněný věžák ve Frýdku-Místku vlastní, na svém facebookovém profilu rozjela hlasování a svěřila podobu nového vzhledu lidem. Hlasující vybírali mezi dvěma návrhy. Na obou Heimstaden spolupracoval s architektkou. „S městskou architektkou jsme se shodli, že budeme používat co nejjemnější a světlé barvy. Každá varianta pak pracovala s jejich jiným rozložením,“ uvedla mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz.

Snaha o konsensus

Hlasování bylo poměrně těsné. Jen o fous vyhrála varianta jemnější a světlejší. „Tuto variantu jsem preferovala i já. Jsem ráda, že zvítězila,“ řekla hlavní architektka města Lucie Šidlová, která navrhla převážně světle šedý dům s několika prvky tlumené žluté.

Spolupráce s městskou architektkou byla ze strany majitele věžáku promyšleným tahem, byl to způsob, jak dojít ke shodě s magistrátem. „I když máme k dispozici vlastní architekty, chtěli jsme si být v tomto případě jistí, že u tak viditelné stavby vyhovíme představám veřejnosti i vedení radnuce ve Frýdku-Místku. Architektku města jsme oslovili po dohodě s panem primátorem, kterému jsme představili náš záměr věžák zateplit,“ podotkla mluvčí Piechowicz k panelovém domu, který je vidět už z dálky při příjezdu z Ostravy do Beskyd.

Barvám odzvonilo

Obě varianty, které firma vytvořila s městskou architektkou Šidlovou, se nesou v jemných barvách a čistých liniích. Ta vítězná, který byla favoritem jak pro vedení firmy, město i samotnou architektku, je barevná minimálně. „Shodli jsme se, že je zajímavé, jak se trendy časem mění. Kdysi se všem líbily barvy, dnes je zjemňujeme a tlumíme. Je vidět, že to takto cítí hodně lidí. Obě varianty se veřejnosti líbily a dostali jsme za ně pochvalu,“ popisuje mluvčí.

Polemika nad estetikou veřejného prostoru

První veřejné hlasování o podobě dominanty města vyvolalo zájem nejen u nájemníků domu, ale i veřejnosti. Možnost ovlivnit městský prostor nedostali jen nájemníci společnosti Heimstaden, jak by se logicky nabízelo, ale opravdu široká veřejnost. „Estetiku a prostor vůbec vnímáme my všichni. Ovlivňuje každého, kdo do města jezdí nebo v něm bydlí. Není to tedy jen záležitost obyvatel jednoho domu. Tuto myšlenku podpořil i primátor Frýdku-Místku. Zároveň jsme tím trošku zvedli téma veřejné diskuze o městské architektuře,“ uvažuje mluvčí firmy.

Zvýšení nájmů, ale nižší účty za topení

„U zateplených domů dojde říští rok k mírnému zvýšení nájemného. Nicméně díky zateplení mohou nájemníci ušetřit až 20 procent nákladů za vytápění. V konečném součtu tedy navýšení nepocítí,“ tvrdí mluvčí.

Revitalizace za téměř 70 milionů korun bude dokončena letos. V následujících dvou letech je plánovaná také rekonstrukce podobné stavby v ulici ČSA. Její barevnost bude částečně kopírovat dvojici věžáků v ulici M. Majerové.