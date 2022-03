Zhruba hodinu a půl po zahájení akce vstupuji do prostor muzea. V hale jsou téměř všechny stoly obsazené, téměř každý má před sebou skleničku s nějakým mokem, některý má barvu jako burčák, jiný je téměř do oranžova další do růžova. Ale barva tady není to podstatné, tady jde o chuť, vydávám se proto nejprve napravo. Scházím po schodech a kráčím k prvnímu stánku. Vtom před sebou vidím jednoho z návštěvníků, jak obdivně popisuje pivo, které právě ochutnává. Představuje se jako Karel Rendl a přijel z Havířova.