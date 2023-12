Říká se jí královna Beskyd a ne nadarmo. Lysá hora láká davy turistů i sportovců po celý rok. Deník si na ni vyšlápl o Štědrém dni, taková zde byla atmosféra.

Štědrý den na Lysé hoře, 24. 12. 2023. | Video: Radek Luksza

Už provoz na silnici 48415 dával na štědrodenní neděli ráno tušit, jak to bude vypadat na parkovištích a cestou na Lysou horu. Na nejvyšší bod Moravskoslezských Beskyd mířily i v tento čas jako obvykle davy! Někteří přiznávali, že na výlet vyrazili, aby nepřekáželi při přípravě večeří, jiné tam drahé polovičky prý rovnou raději vyhnaly.

„Je tady plno,“ pochvaloval si pro Deník správce parkoviště na Zlatníku, kde účtoval sedmdesát korun za auto. O kousek výše u vleku za stání chtěli už o deset korun více. Nahoru, ale i dolů zde proudili turisté pěšky či na skialpech, objevovali se běžci … a stejně to vypadalo také po červené směrem do nadmořské výšky 1323 metrů. Jeden z lyžařů poznamenal, že už v dopoledních hodinách tam bylo moc lidí.

Na Štědrý den vstávali ve tři ráno a šlo se na Lysou horu

„Krásné, šel jsem z vlastní hlouposti, a abych si to užil,“ nechal se slyšet se smíchem jiný ze štědrovečerních návštěvníků Lysé hory. Patřila k nim i parta s vánočními ozdobami na hlavách, která kvůli výletu vstávala ve tři hodiny ráno: „Na východ slunce. Vymyslel to Venca, to byl ale nápad, je mlha a nejde nic vidět.“

Nahoře, kde fučelo, poletoval sníh a z charakteristického vysílače šla tušit pouze silueta, vícero lidí uvádělo, že si šli „udělat místo“ v břichu, hlad i žízeň na štědrovečerní večeři. Další se hrdě hlásili k tomu, že jsou Lysaři (tedy závisláci, kteří výšlapy na beskydskou královnu považují za životní styl), případně, že výstup v tento den se pro ně stal už tradicí. Zmínky o pohybu v přírodě i na čerstvém vzduchu se rozuměly samo sebou.

„Největší klientelu tvoří asi chlapi, co utíkají z domova, aby si tam holky mohly nachystat všechno na Vánoce. A pak rodiny s dětmi,“ popisovala Markéta, která s Robinem vede Bezručovu Chatu. V ní bylo před zavíračkou (oficiálně před polednem, v reálu až po něm) opravdu plno. Když s přáním krásných svátků vyprovodili poslední hosty a kamarády, povytírali a dali židle nahoru, odvezli brigádníky dolů skútrem za příbuznými a vrátili se zpět na „Lysou“ na rodinné Vánoce.