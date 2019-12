V Česku díky umělému zasněžování začala lyžařská sezona. Jako první se dnes rozjely vleky v Jeseníkách, kde mohou lidé od rána lyžovat v Branné na Šumpersku a večer v Karlově na Bruntálsku.

O víkendu podle zjištění zahájí provoz dva skiareály v Krkonoších a po jednom na Šumavě, v Beskydech a Buchlovských horách. Ostatní střediska pokračují v zasněžování, přírodního sněhu je totiž minimum.

Zimní sezonu v Jeseníkách rozjíždí Branná každoročně, proti loňskému roku má ale zhruba týden zpoždění. Loni Branná spustila vleky 30. listopadu, o rok dříve se zde začalo lyžovat 1. prosince a před třemi lety dokonce 17. listopadu.

V Krkonoších tradičně začíná lyžařská sezona nejdříve na Černé hoře nad Janskými Lázněmi, která tentokrát spustí vleky současně s Horní Malou Úpou nad Pomezními Boudami. Na Černé hoře budou mít lyžaři od soboty pravděpodobně k dispozici celou sjezdovku Anděl a otevřena bude nejen o víkendu, ale i v dalších dnech. Středisko SKiMU v Malé Úpě zatím nabídne jen víkendové lyžování.

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn plánuje na víkend program SkiOpening, sezonu ale zahájí až v pátek 13. prosince. Od soboty 14. prosince chce otevřít areál v Peci pod Sněžkou a od 21. prosince zbývající areály spadající po SkiResort Černá hora - Pec.

Na Šumavě o víkendu pojedou vleky na Kvildě na Prachaticku. "Zatím pojedou v sobotu a v neděli vždy od 09:00. Uvidíme, jaký bude zájem," řekl za Skiareál Kvilda Richard Jirouš.

V sobotu spustí provoz také největší lyžařský areál v Moravskoslezském kraji Ski Bílá na Frýdecko-Místecku. Po zhruba týdenních přípravách se rozjede sedačková lanovka a otevře červená sjezdovka pod ní. Lyžovat se tam bude od sobotního otevření denně, zatím však bez večerního lyžování.

Sezonu zahájí v sobotu také lyžařské středisko ve Stupavě na Uherskohradišťsku, lyžovat bude možné na hlavní sjezdovce se zhruba 30 centimetry sněhu. "V sobotu budeme mít otevřeno od 09:00 do 20:15, v dalších dnech od 08:00," řekla zástupkyně střediska Bohdana Orlová. Ve Stupavě obvykle startuje lyžařská sezona jako vůbec v prvním areálu ve Zlínském kraji, loni to bylo 1. prosince.

Ostatní zimní areály se na otevření dál připravují. Například v Orlických horách by měly v polovině příštího týdne zahájit provoz Říčky a ve zhruba stejnou dobu by mohl začít jezdit i vlek na Šacberku u Jihlavy. Provozovatelé středisek na Vysočině začali s přípravou technického sněhu stejně jako ostatní v uplynulých dnech. O zahájení sezony mnohdy ale rozhodne počasí, na víkend je totiž hlášené oteplení. Důležité je podle nich hlavně to, aby bylo možné lyžovat o vánočních prázdninách.