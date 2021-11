„Lyžařský park představuje ideální místo, kde se mohou naučit lyžovat lidé, kteří ještě nikdy nestáli na lyžích. Disponuje pojízdnými pásy i malou pomou. V zimě je pak stoprocentně zasněžovaný, takže zaručuje jistotu sněhu po celou zimu,“ uvedl Jiří Nakládal.

„Park nabízí možnost výuky lyžování úplným začátečníkům, ale i pokročilým lyžařům. A to nejen dětem, ale i dospělým. Součástí parku jsou roviny, mírný sklon i prudší kopec. Jeho největší výhodou je bezpečnost. Lidé se tak mohou stoprocentně soustředit na výuku lyžování, aniž by se museli obávat toho, že se s někým srazí na sjezdovce. Díky tomu nehrozí téměř žádné riziko zranění,“ pokračoval Nakládal s tím, že výuku velice zrychlují a zefektivňují pojízdné pásy. „Díky nim klienti nemusí do kopce šlapat. Na výuku jim tak zbývá více sil.“

A kdo nejčastěji patří mezi začínající lyžaře? „Hlavní klientelu tvoří rodiny s malými dětmi. Nejpočetněji jsou zastoupené děti ve věku tří nebo čtyř let, které ještě nikdy nestály na lyžích. Další skupinou jsou dospělí, kteří se z nějakého důvodu chtějí naučit lyžovat. Ať už kvůli firemní akci nebo rodinné dovolené, kterou si chtějí všichni společně užít. A i když je to hodně individuální, tak drtivá většina z nich je schopná se sama pohybovat na sjezdovkách již po osmi hodinách privátní výuky,“ poznamenal Nakládal.

Bílá, rozlehlá horská obec, kde příliš lidí nebydlí a příroda je nedotčená

Podle Jiřího Nakládala by lyžařské parky měly být v dnešní době standardem ski areálů. V Beskydech tomu však zatím stále tak není. V tomto ohledu jsou tak na Bílé jedineční. „Neumím přesně říct, proč jinde v Beskydech lyžařské parky ještě nejsou. Každopádně jde o velice náročnou investiční záležitost. Každý pojízdný pás představuje náklady v řádech milionů korun. Někde třeba schází lidský potenciál nebo na to nejsou vhodné terénní možnosti,“ zamyslel se Nakládal.

Předešlá zima byla velice příznivá na sníh, ovšem provozovatele ski areálů úplně zastavila vládní opatření mající bránit šíření koronaviru.

„Lyžovalo se snad jen sedm dní. Přitom část naší činnosti představují lyžařské kurzy pro mateřské a základní školy, které pořádáme jako nezisková organizace. Na tyto kurzy k nám jedí děti z celého Moravskoslezského, Zlínského i Olomouvkého kraje. Organizujeme kurzy pro nejvíce dětí v celé ČR. Bohužel tento typ společností nedosáhl na žádné kompenzace.

Navíc jsme museli rodičům zaplacené kurzovné vrátit, protože veškeré kurzy byly zrušeny. Se zrušenými školami v přírodě jsme celkem přišli o přibližně 12 milionů korun. Nějak jsme přežili, tak věříme, že letos už to bude lepší. Školy už se hlásí a i rodiče přihlašují děti do kurzů. Uvidíme, v jaké míře se lidé vrátí k lyžování,“ řekl Nakládal.

Zatímco zimní sezona byla zřejmě nejhorší v historii, s létem mohli být na Bílé maximálně spokojení.

„Návštěvnost parku byla obrovská. Šlo vidět, že lidé chodí rádi do přírody a snaží se využívat venkovních aktivit. Zřejmě se nám letní sezona tak povedla i tím, že jsme orientovaní na tuzemskou klientelu. Vždycky k nám jezdili Češi. A ti nemuseli mít testy nebo podstupovat karantény. Chyběli jen Poláci, kteří k nám vždycky jezdili na kola. Letos jich byly jen jednotky,“ přiblížil Nakládal.

A jak se na Bílé připravují na nadcházející zimní sezonu? „Teď se potřebujeme především nadechnout. Zlepšujeme zasněžování a na příští letní sezónu budeme otvírat novou kavárnu. Zároveň bychom chtěli udělat novou obslužnou budovu včetně sociálních zařízení, které cítíme jako největší handicap,“ uzavřel Nakládal.