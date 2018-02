Lyžování podraží, ale jen někde

Beskydy – Více sněžných děl, lepší služby a další novinky. Lyžařské areály finišují s přípravou na novou zimní sezonu. V některých si ale letos milovníci rychlých prkýnek připlatí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ceny skipasů zvyšuje například lyžařský areál v Bílé, který patří k nejnavštěvovanějším v Moravskoslezských Beskydech. Cena základního celodenního skipasu bude letos o zhruba deset procent vyšší. Jednodenní skipas v hlavní sezoně vyjde dospělého na 530 korun, což je o 50 korun více než loni. V období vedlejší sezony stojí skipas pro dospělého na jeden den 420 korun, zájemci si budou moci koupit jízdenky v e-shopu. Ve ski areálu už tradičně investovali do obnovy části zasněžovacího systému, do ostrého provozu byla sněžná děla spuštěna ve středu, šlo však zatím jen o ostrou zkoušku.

Více peněz vytáhnou z kapsy také lyžaři v nedalekém ski parku Gruň ve Starých Hamrech. „Zkontrolovali jsme si statistiku prodeje loňských skipasů a dle toho jsme cenu spíše upravili, než zdražili, proto je nárůst ceny jen v řádu mála procent. Zdražili jsme asi o necelých pět procent, což si myslím, že je zanedbatelná částka v rámci zprostředkovaných služeb,“ uvedl výkonný ředitel Ski Parku Gruň Kemal Rušitovič.

Lidé se tam můžou těšit na některé novinky. „V první řadě budeme mít rozšířenou lyžařskou školku a školu, která se těší velkého zájmu a potřebovala proto rozšířit. Přibude více instruktorů a také se zvětší cvičící plocha. Zvýšili jsme také bezpečnost tím, že jsme rozšířili záchranné sítě a matrace. Investice směřovala i na nákup nového sněžného děla nebo do voskovačky lyží, u které leze provést navoskování lyží i snowboardu na počkání,“ doplnil výkonný ředitel ski parku Gruň.

Na Jablunkovsku ceny zůstávají

Situace ve skiareálech v Těšínských Beskydech se dá popsat jednoduše: status quo. Ať už jde o novinky v areálech či o ceny jízdného. „Ceny nezvyšujeme od roku 2006. Dospělý na naší nejdelší uměle zasněžované sjezdovce v Beskydech zaplatí za celodenní skipas 370 korun. Dítě do 12 let 250 korun,“ řekl provozovatel Jan Cienciala. Zasněžování jim letos vylepší nové sněžné dělo.

Víc než loni nezaplatíte ani v areálu Kempaland v Bukovci u Jablunkova. Celodenní skipas přijde na 360 korun, mládež do 18 let jezdí za 250 korun. „K výročí 10 let fungování areálu máme akci, že až do konce roku nabízíme celosezonní jízdenku za 3000 korun, pro děti za 2000 korun. To je méně než polovina původní ceny,“ řekla Lucie Jalovičorová z Kempalandu.

Stejné ceny drží pro nacházející sezonu také Skiareál Severka v Dolní Lomná. „Vše zůstává při starém. Lanovky i ceny. Novou sedačku bychom měli mít až příští sezonu,“ řekl Radek Boháč ze Skiareálu Severka.