Z důvodu platných zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření bude však vstup do budov magistrátu regulován tak, aby nedocházelo k shlukování a byly dodržovány dvoumetrové rozestupy.

„Pro občany bude platit povinnost chránit si nos a ústa rouškou, šátkem nebo respirátorem a při vstupu do budovy si ošetřit ruce dezinfekcí, která bude k dispozici,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Vstup do budovy magistrátu na ulici Politických obětí v Místku (OP, pasy, ŘP, registr vozidel, pokladna, atd.) bude možný pouze zadním vchodem, ze strany od parkoviště.

Magistrát vyzývá občany, aby i přesto, že je úřad opět v provozu, zvážili, zda je nutné jej osobně navštívit. Stále je možné většinu záležitostí vyřídit telefonicky nebo elektronicky (e-mail, datová schránka).

Pro hladší průběh návštěvy je také doporučeno, aby občané předem telefonicky kontaktovali daný odbor, který chtějí navštívit, a dohodli si schůzku. Pro agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidenci vozidel je pak opět spuštěn rezervační systém.

Pokladny budou v provozu jak na magistrátu ve Frýdku na ulici Radniční 1148, tak v budově magistrátu na ulici Politických obětí v Místku. „Připomínáme, že splatnost poplatku za odpad a psy byla posunuta o tři měsíce, tedy až na 31. srpna 2020. Je na ně tedy dostatek času. Také složenky do schránek budou rozesílány později než obvykle, a to až v létě,“ dodal primátor.

Základní úřední hodiny magistrátu jsou v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. Pokladny a podatelny jsou přístupné od pondělí do pátku a například živnostenský úřad, matrika, evidence vozidel, řidičáky, občanky a pasy mají rozšířené úřední hodiny. (více zde)