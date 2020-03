Nejvíce případů nákazy koronavirem v kraji hlásí frýdecko-místecký okres, a to celkem 13 případů. Na aktuální situaci reaguje také zdejší magistrát, který omezuje styk s veřejností na nezbytné minimum. V Třinci magistrát zatím funguje, ale v omezeném režimu. Pro veřejnost jsou vyhrazeny úřední dny v pondělí a ve středu.

Primátor Michal Pobucký vyzývá veřejnost k nošení roušek. | Foto: archiv magistrátu

Epidemiologická situace způsobená koronavirem se neustále vyvíjí a mění. Radní města se na ně snaží aktuálně reagovat a včera rozhodli o dalším preventivním opatření, a to celkovém zrušení úředních hodin. Toto opatření bude trvat do odvolání. Občané nebudou vpuštění do budov magistrátu.