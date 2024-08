Den obce Malenovice začne v sobotu 31. srpna v 17 hodin. Koná se u tamního Obecního domu. V prohramu postupně vystoupí FCM Radegast, Cross Orchestra, Luxusní garáž a vše završí od 22.30 hodin party, kde hraje DJ Davemont.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Legendární keramika Zdenica je v Hukvaldech 33 let. Turisté se během let změnili