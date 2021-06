Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Kaňovice?

Jsme malebná a klidná obec na okraji okresu Frýdek-Místek. Charakteristická je u nás stále zemědělská krajina, kdy se za mnoha domy pořád nachází volný prostor polí a luk. Každý návštěvník naší obce nevěří, že při odbočení z hlavní silnice spojující Šenov a Frýdek-Místek, je na hranici okresu Karviná a Ostrava-město. Na území obce jsou také lesy a několik rybníků. Vzhledem k malému počtu obyvatel mají lidé k sobě blíže a dokážou se i na procházce zastavit a poklábosit se sousedem.

Jsou Kaňovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

I přesto, že se nacházíme v okrese Frýdek-Místek, tak některé naše místní komunikace vedou svou polovinou v okresech Ostrava-město (Václavovice) a Karviná (Horní Bludovice a Dolní Datyně). Obyvatelé Bruzoviček, které jsou součástí Bruzovic, to mají k nám jen přes cestu, zatímco do centra své obce to mají přes pět kilometrů. Dále máme možná nejkratší naučnou stezku v regionu, která má 160 metrů a vznikla při revitalizaci areálu u Obecního úřadu a stala se, také díky instalací herních prvků pro děti, dalším místem pro trávení volného času. V současné době na stezku navazuje výstavba víceúčelového travnatého hřiště.

A jak se v Kaňovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Podle mého názoru, se zde žije dobře. Sousedé si většinou vycházejí vstříc. Volný prostor dává každému pocit soukromí, ale zároveň se lidé rádi potkají a proberou novinky ze svého života. Myslím, že lidé oceňují hlavně volnou krajinu, možnost vyrážet přímo od branky svého domu do přírody. Příjemné je také to, že na každém konci Kaňovic máme hospodu, a tak se mají také kde potkat a občerstvit. Dále je pro ně během roku připraveno několik společenských a kulturních akcí, aby měli možnost příjemně a někdy i aktivně strávit svůj čas přímo v obci.

Když byste měl někoho pozvat do Kaňovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Určitě by měl navštívit naučnou stezku a celý areál u Obecního úřadu, který je příjemným místem k odpočinku. Zde se také návštěvníci dozvědí něco o Kaňovicích a jejich okolí. Dále je to Rybník Kamenec s příjemným přírodním prostředím uprostřed lesů. Dalším místem by byly restaurace U Magery a hospoda Sněmovna, které jsou každá na jednom konci Kaňovic. Zajímává je také opona ochotnického divadla z počátku 20. století umístěna v budově Obecního úřadu.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Kaňovicích?

Tak jako jinde v republice jsme v loňském roce šili roušky a rozdávali je občanům. Dále jsme ohroženým skupinám zajistili desinfekci a respirátory. Stále nabízíme pomoc občanům k zajištěním základních potřeb v případě nouze. Snažíme se o úklid veřejných prostranství tak, aby když lidé nemohou nikam cestovat, byl pro ně čas strávený v obci co nejpříjemnější.

Jaké jsou plány Kaňovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Nejdůležitější investice nás potkaly v minulých letech. Byla to rekonstrukce budovy a okolí Obecního úřadu, který je přirozeným centrem obce. V letošním roce je to rekonstrukce zastávek a jejich okolí. Dále to bude také vybudování odpočinkových míst pro občany a návštěvníky. Významnější investicí do budoucna bude pokračování výstavby chodníku podél silnice II/473 směrem na Václavovice. Máme nadále v plánu podporovat komunitní život v obci pořádáním společenských a kulturních akcí pro všechny věkové kategorie a zvelebovat veřejný prostor.