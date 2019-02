MAS Jablunkovsko sídlí v nových prostorech

Bystřice - Místní akční skupina Jablunkovsko se přestěhovala do nové budovy. A to zhruba o sto metrů dál do obecní budovy pro komerční účely naproti dřevěného katolického kostela. Původně sídlila MAS Jablunkovsko ve třetím patře budovy bystřického obecního úřadu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Pruška

"Po dlouhé roky nám obec Bystřice poskytovala prostory, za to jsme velmi rádi. Teď ale nastala doba, kdy se MASka i obec rozšiřuje, takže nám byly poskytnuty nové prostory. Nyní máme dvě kanceláře místo jedné, takže je to pro nás i pohodlnější,“ řekla projektová manažerka Aneta Koňaříková. MAS Jablunkovsko nepomáhá pouze obecním projektům, ale také neziskovým organizacím a soukromým objektům. "Z mého pohledu je MAS Jablunkovsko rozvojová organizace v rámci regionu. Snažíme se spolupracovat s každým, kdo s námi spolupracovat chce. Hlavní činností je přerozdělování finančních prostředků z Evropské unie. Takto jsme přerozdělili zhruba 39 milionů korun a dalších 30 nás čeká. Z ministerstev máme přislíbeno, že by to mohla být i větší částka,“ dodala Koňaříková. Další doplňkovou činností je pořádání různých akcí a školení, osvětová činnost. V letošním roce plánují několik výzev, do kterých se mohou žadatelé přihlásit. Podporovat se bude sociální bydlení, sociální podniky, ale také zemědělská výroba nebo podnikatelé. V současné době jsou vyhlášeny výzvy i na životní prostředí. Pomoc není určena pouze Bystřici, ale také širokému okolí. "Důležité pro nás je z jakého území pochází daný subjekt, protože naše působnost je v 16 obcích od Vendryně po slovenské hranice,“ vysvětlila Koňaříková. Novinkou bude jarmark místních výrobců v rámci Svatojánského folklórního festivalu v červnu, který se koná v Bystřici. (kub)



Budova staré fary v Třinci poskytne bydlení potřebným Přečíst článek ›

Autor: Redakce