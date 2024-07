Jaké novinky přinese street zóna s atraktivními skate závody? Na jaké dechberoucí exhibice se mohou těšit diváci během večerního programu? Jaké exotické rytmy přivezou KEMADITO SOUND do gorolských kopců?

Po celý den budou návštěvníky v rámci Festivalu pohybu bavit a inspirovat svým talentem a zkušenostmi členové více než 30 sportovních klubů a spolků z regionu. Největší letošní novinkou bude street zóna s atraktivními skate závody s nejlepšími jezdci z celé republiky.

Na večer bude připravený hudební line up, taktéž protkaný sportovně-uměleckými exhibicemi. Diváci se mohou těšit na dechberoucí výkony borců ze Slackshow, ukázky parkouru od ADD Lead Parkour a šokující BMX show v podání Vaška Koláře, několikanásobného mistra České republiky, Evropy i světa.

O zahájení samotné hudební části se postarají třinečtí MMP. Oblíbenou partu vystřídají exotičtí KEMADITO SOUND, kteří do gorolských kopců přivezou autentické rytmy z Argentiny. Členové kapely Vasilův Rubáš o sobě tvrdí, že hrají agrojazz, acidfolk a hulvát core, a slibují, že smrákající se beskydské lány pořádně rozparádí. Šestičlenný eklektický ansámbl Wax Museum z Berlína přivezou svůj melodický disco funk se špetkou satirického humoru. Tento zábavný koncept a vybalancovaná míra kýče z této německé party dělají kapelu, která sluší každé party, a to i té vendryňské! Do rána se pak účastníci akce mohou protancovat s legendárním DJ Lumírem Mořkovským.