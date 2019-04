Zvíře dostalo telemetrický obojek a bylo opět na stejném místě vypuštěno. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně chce totiž zjistit, jak se zvíře v krajině pohybuje a jaké má zvyky.

V terénu byly čtyři speciální klece, na medvěda jsme líčili ryby, kukuřici a jablka. Po zhruba čtrnácti dnech do klece včera večer vlezl, přivolaný veterinář jej uspal a ve spolupráci s kolegy z polského Tatranského národního parku mu nasadil telemetrický obojek a čip.

„Jedná se o medvědici, dnes ráno byla na stejném místě vypuštěna a experti z Mendelovy univerzity nám budou nyní poskytovat průběžné informace o tom, kde se zhruba pohybuje. Zároveň byly odebrány vzorky pro genetickou analýzu, která by měla určit, zda je to stejné zvíře, které se na podzim pohybovalo ve Zlínském kraji na Vsetínsku,“ vysvětlil František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Medvědice váží 106 kilogramů, výška je 87 centimetrů. Telemetrický obojek může být funkční zhruba dva roky, data o pozici jsou zaznamenávána každé dvě hodiny.

„Medvědici budeme nyní sledovat, data pro nás budou vyhodnocovat experti z Mendelovy univerzity v Brně. Předpokládáme, že by se nyní na jaře mohlo zvíře odebrat do lesů, kde bude mít větší nabídku potravy než v zimě. V případě nutnosti ale můžeme přistoupit i k odplašení. Obyvatele i návštěvníky Beskyd prosíme, aby se medvědici nepokoušeli najít, nepřibližovali se k ní a zároveň nenechávali v okolí lidských sídel odpadky a zbytky potravy, které by ji mohly lákat. Medvěd se člověku obvykle vyhýbá, ale je to velké zvíře, které vyžaduje respekt,“ dodal František Jaskula.

ŠELMY V BESKYDECH

Oblast Beskyd je jediným místem, kde v tuzemsku žijí všechny tři naše velké šelmy. Zatímco vlka a rysa můžete spatřit i jinde, medvěda lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přichází ze sousedního Slovenska.

Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v tuzemsku přísně chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem.

Škody, které šelmy působí na domácích chovech hospodářských zvířat – v případě medvěda také na včelstvech – kompenzuje majitelům stát.