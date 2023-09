Ve Frýdku-Místku se dá pořídit oběd ve formě poledního menu pod 150 korun. A to jak v tradičních hospodách, exotičtějších restauracích i v bufetových jídelnách.

Menu a restaurace ve Frýdku-Místku, srpen 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Krevní centrum …“ zareagovala většina oslovených – ať na ulicích nebo přímo u stolů – na dotaz, kde se dá ve Frýdku-Místku nejlaciněji a přitom i slušně najíst. Myslela přitom Buffet v budově centra na třídě T. G. Masaryka. Jeho vedoucí prozradila, že jídla nabízejí už od osmadevadesáti korun. Plus patnáct korun za polévku, která se podává pouze k menu. „Ale děláme i lososa nebo kachnu, které už vyjdou dráž,“ poznamenala pro Deník paní Andrea.

Buffet v Krevním centru otevřela ve Frýdku-Místku firma Slezské uzeniny z Českého Těšína a kousek níže po Masarykově třídě má ještě další bistro ve své prodejně. „Nabídka a ceny jsou stejné,“ potvrdil personál.

Osmiletý Vojta s maminkou pomohli ženě, která zkolabovala ve Frýdku-Místku

Naobědvat se tady chodí senioři, rodiče s dětmi i lidé pracující ve frýdecko-místeckých firmách a úřadech okolo. Nejčastěji si dávají českou klasiku, 23. srpna bylo například na menu: Kuřecí čtvrtka (s bramborovým salátem či rýží), výpečky se zelím a knedlíkem, jelito nebo jitrnice se zelím a bramborem, vepřová žebra se zelím a knedlíkem.

„Jsme noví a hosté se teprve učí chodit. Denně zatím třicet čtyřicet meníček,“ popisovala pro Deník ukrajinská servírka ve vietnamském podniku KOI ve Starém Městě - přejmenované pizzerii Na fojtství. Ve středu 23. spna zařadil podnik do jídelníčku denní menu podávané od 11 do 14 hodin za 119 korun.

Podle šéfa se pravidelně mění. Předposlední srpnový týden byla na řadě asijská kuchyně (kuřecí se sladkokyselou omáčkou a rýží a vepřové kuličky s omáčkou se žlutého kari a rýží) i česká (smažený sýr a hranolky a grilovaná kuřecí prsa s parmezánem, nudlemi a omáčkou).

FOTO: Kasárna Frýdek-Místek. Dnes bydlení pro uprchlíky, v plánu je policie

„Ve čtvrtek půjde nejvíce holandský řízek s bramborem a tatarkou a též hovězí guláš s knedlíkem,“ mínila zkušeně obsluha U Hučky mezi Frýdkem a Dobrou. Ceny menu stanovil provozovatel René na 118 korun a nechal se slyšet, že počty prodaných porcí závisí od toho, co se děje v okolí (stavby, pohřby) i toho, co nachystají (španělský ptáček a holandský řízek bývají spolehlivými taháky).

„Jasně, česká kuchyně a smažené,“ navázala Kateřina Pavlíková z Polských uzenin na náměstí v Místku. Jejich strategická poloha a 120 korun za hlavní jídlo a polévku se odráží v nabídce patnácti pokrmů a ve sto padesáti až sto osmdesáti vydaných porcích. „Kolem jedné druhé hodiny odpoledne jsme vyprodaní,“ vzkazují z bistra u řeznictví.

Vedle u sousedů v podloubí v restauraci U císaře vsadili na ještě lacinější (ve Frýdku-Místku nejnižší zjištěné) menu za 116 korun. „Proč to lidem pořád zdražovat,“ odtušil její provozní. Na jídelním lístku byly hned dvě polévky (špenátová a vývar s nudlemi) a pět hlavních jídel z receptů české kuchyně (řízek z vepřové krkovice s bramborem se vyjedl nejdříve).

Bukovec zachraňuje svůj symbol. Pět set let starý jilm přelomila bouřka

Pro milovníky exotiky, ale taky velkých porcí, se pak naskýtá ve Frýdku na třídě T.G.M. zajímavá meníčková příležitost. Indicko-bangladéšská restaurace Spice House zavedla ve svých sklepních prostorách nabídku „all you can eat“, neboli „sněz, co můžeš“ od 11 do 15 hodin za slušných 169 korun. „Kuřecí curry, ostré vindaloo, rajma masala, danshek, jasmínová rýže, mix zeleniny se salátem, chlebové placky naan,“ popisoval kuchař svůj bufet.

K TÉMATU

Ceny menu ve Frýdku-Místku

Buffet v Krevním centru na třídě T. G. Masaryka ve Frýdku a také prodejna Slezských uzenin nedaleko: polední menu od 89 korun, polévka podávaná pouze k menu za 15 korun

KOI ve Starém Městě: polední menu za 119 korun

Restaurace U Hučky, ve Slezské ulici ve Frýdku: polední menu za 118 korun

Polské uzeniny Pavlíková na Náměstí Svobody v Místku: polední menu od 120 Kč

Restaurace U císaře na Náměstí Svobody v Místku, polední menu s polévkou za 116 korun

Indicko-bangladéšská restaurace Spice House na třídě T.G.M. ve Frýdku: polední menu „sněz, kolik můžeš“ za 169 korun