Návrh možné budoucí podoby knihovny už zveřejnil magistrát a hlavní architekt města na facebooku.

„Z pohledu města jsme řešili zejména vstup do budovy. Zvažovali jsme, jakým způsobem se bude rozvíjet okolí, Hlavní třída tak, aby byla budova připravena i třeba na to, že se k ní bude možné dostat po přechodu z ulice 8. pěšího pluku a bude zastávkou na cestě z a do sadů Bedřicha Smetany,“ uvedl ke zveřejněné vizualizaci architekt Ondřej Zdvomka.

Důležité bylo přizpůsobit se okolí, dodržet výšku římsy a reprezentativní členění fasády. U vstupu se povedlo zkombinovat schodiště s rampou a navrhnout společný bezbariérový vstup, a to v rozumných dimenzích, aby nezabíral příliš z okolního prostoru.

Knihovna se nachází přímo u silničního průtahu městem. Hustému provozu ale má ulevit obchvat města.