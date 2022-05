Zavést s místními řeč na téma dopravy, potažmo parkování, je na delší dobu. Nejsou totiž spokojení a dávají to najevo.

„Povolena je čtyřicítka a dodržuje ji sotvakdo. Policajti jezdí jenom na zavolání,“ svěřuje se maminka přivážející dcerku ze školy. Jiní upozorňují na problémy se stáním dodávek na místech pro osobní vozidla. „Přes den je tu míst dost, ale zkuste to večer,“ nechávají se slyšet lidé z paneláků.

Snížení rychlosti

Město Frýdek-Místek proto na sídlišti Anenská, konkrétně v části města ohraničeném ulicemi Anenská, Riegrova, Pionýrů a Malý Koloredov, chce od 1. června zavést nová pravidla. Má zde platit zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h.

Kvůli opravám na železnici nepojedou vlaky mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem

Právě snížení rychlosti, jak upozorňují místní, přijde vhod i v souvislosti se zdejší školkou, domovem pro handicapované, střediskem volného času pro děti a mládež či komunitním centrem pro seniory.

„Usilujeme o zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také o zlepšení možnosti parkování v dané lokalitě. Jde o místo, kde sídlí mateřská i základní škola, jsou zde dětská hřiště, také Centrum aktivních seniorů, sídliště je v těsné blízkosti polikliniky, zastávek Anenská a místeckého náměstí Svobody, je zde proto velká koncentrace chodců, kterým chceme zajistit větší bezpečí,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Leonard Varga (Piráti).

Zdroj: Město Frýdek-Místek

Bez znalců romské kultury to nejde. Takto žijí uprchlíci z Ukrajiny v Beskydech

Od 1. 6. se na sídlišti mají změnit také pravidla pro parkování, lokalita se změní na zónu se zákazem stání pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 2,5 tuny, a to v době od 18,00 do 7,00 hod. Pokud se daná opatření osvědčí, bude město uvažovat o jejich rozšíření i do dalších částí města.