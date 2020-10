K uzavření hřišť město přistoupilo také s ohledem na usnesení vlády, kterým se zakazuje pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob. Ta oplocená byla uzamčena, u ostatních byla instalována informační cedule o uzavření.

Mimo provoz zůstanou do odvolání.

Vítání občánků je opět zrušeno

V návaznosti na vládní opatření proti koronaviru město opět zrušilo i vítání občánků. Tento společenský obřad, při kterém jsou novorozené děti s trvalým pobytem na území Frýdku-Místku vítány mezi občany města, se v plánovaném termínu 22. října v reprezentativních prostorách Rytířského sálu frýdeckého zámku neuskuteční.

„Akci rušíme kvůli koronaviru opakovaně. Už na jaře jsme museli zrušit čtyři termíny. Znovu jsme tuto akci zahájili minulý měsíc v září. To jsme mezi nové občánky města vítali děti narozené koncem loňského roku, protože na jaře jsme akci pořádat nemohli. Bylo to nezvyklé, protože děti už mezi tím odrostly, nešlo už o novorozeňata, která se fotí v kolébce, ale o ale batolata. Bylo jich zhruba padesát. Příští týden jsme plánovali přivítat mezi nové občánky děti narozené začátkem roku. Bohužel se tak nestane, akce je kvůli koronaviru opět zrušena. S největší pravděpodobností se nebude konat vítání ani 5. listopadu, a jestli bude vítání 3. prosince, to se teprve uvidí,“ okomentoval situaci primátor Michal Pobucký - více zde.