S postupným rozvolňováním krizových opatření spojených s pandemií koronaviru se začínají některé věci v MHD pomalu vracet k normálu.

Autobus MHD ve Frýdku-Místku. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Od 1. května budou cestující do autobusů MHD opět nastupovat pouze předními dveřmi a hradit jízdné (dospělý 10 korun, dítě od 6 do 15 let 5 korun), vyjma držitelů ODISky s kuponem na MHD zdarma.