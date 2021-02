„Po vpádu arktického vzduchu od severovýchodu klesla tehdy teplota o více než pětadvacet stupňů,“ konstatoval pamětník s tím, že nikoliv nepodobná situace nastala také v minulých dnech. Na přelomu osmasedmdesátého a devětasedmdesátého roku měli na Lysé hoře - 26,7° C a horská služba ošetřovala desítky omrzlin u účastníků tradičního organizovaného výšlapu. Jenž pak byl další léta raději zakázán.

Meteorolog z pozorovací stanice na Lysé Hoře a pamětník skutečně tuhých zim Jaroslav Chalupa.Zdroj: Deník / Radek Luksza„Největší mráz jsem však zažil ve službě v lednu 1987. Měřil jsem venku sněhovou pokrývku a do půlhodiny mi omrzl nos,“ popisoval Jaroslav Chalupa (na snímku).

Nebylo se prý čemu divit, teplota poklesla na - 30,1° C, k tomu panovala v mlze vysoká vlhkost vzduchu, sněžilo, dul čerstvý vítr. Za své osmatřicetileté působení na vrcholku královny Beskyd zažil teploty pod pětadvacet už jen dvakrát, v lednu 1985 (- 25,4) a lednu 2006 (- 26,1).

Mrazy na Lysé hoře v únoru 2012:

První únorová neděle 2021:

„Ne vždy platí, že největší mráz je na horách,“ uvedl penzionovaný pozorovatel meteorologické stanice. Vysvětloval, že dlouhé mrazy zvláště v oblastech tlakové výše znamenají nejnižší teploty právě v údolních polohách. A naopak, čím výše, tím více sněhu. Ten začali sledovat na Lysé hoře od roku 1897; nejvíce bylo 491 metrů z jara 1911 (což ale někteří experti zpochybňují), nejméně 65 centimetrů se zimy 1925/1926.

„Za mého působení na meteostanici napadl rekord v březnu 2005, kdy jsme tam měli rovné tři metry sněhu,“ podotkl Jaroslav. V jeho paměti nicméně zůstala spíše zima v letech 1981/1982, kdy se na Lysé hoře lyžovalo od půlky listopadu do první dekády května. Na začátku nasněžilo, poté mrzlo a bylo slunečno… a více než deset turistů přišlo o život při vyčerpání v hlubokém sněhu či pádech na zledovatělých svazích.

V lednu 1990 leželo na nejvyšším bodě tuzemské části Beskyd jen třináct čísel sněhu… na což milovníci hor reagovali: „Za komunistů, to bývaly zimy!“ V dalších letech se každopádně více oteplovalo a sněhové pokrývky ubývalo. „Za posledních deset let na Lysé hoře byly jen dvě zimy bohaté na sníh, čtyřikrát tam napadlo méně, než metr,“ líčil sedmdesátiletý pamětník. Do důchodu odešel před šesti lety, nyní žije v Havířově.

Přelet nad zasněženými Beskydy:

K TÉMATU

Krásné, ale i nevděčné milenky…

Právě tak hovořili meteorologové o horách v souvislosti s lavinami. Které jsou běžné v Krkonoších či Jeseníkách, ale vyskytovat se mohou také v Beskydech. Na severozápadním úbočí Lysé hory se utrhla 2. března 1986 takzvaná „desková“ se dvěma běžkaři a psem na prudkém vykáceném svahu, všichni vyvázli bez újmy, nenašel se jen pár lyží. Horší to bylo 25. ledna 2006 na Smrku, kde strhli dva skialpinisté v zavátém korytě potoka lavinu „prachovou“ a jeden z nich pod sněhem zahynul.