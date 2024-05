Služba sdílených kol má nejen v Ostravě své pevné místo a její oblíbenost mezi obyvateli měst v regionu je velká. Od roku 2021 jsou stanice v každém z městských obvodů, v současnosti probíhá propojování také s okolními městy. Jedná se o zcela přirozený krok, který potvrzuje roli Ostravy jako krajské metropole. Prostřednictvím sdílených kol tak již nyní lze vyrazit směrem na Ludgeřovice a Hlučín, a nově nyní přibyla možnost vrácení kola také ve Frýdku-Místku.

Mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou se můžete nově dopravit na sdílených kolech. | Foto: se souhlasem MMO

Po oblíbené cyklostezce č. 59 Ostrava-Beskydy, která je mostem mezi městským ruchem a klidem přírody, je nyní možné se projet i na nextbiku. Trasa, oblíbená pro svou dostupnost a krásné scenérie, vede přes klidné části Ostravy do Frýdku-Místku a pokračuje až do Beskyd.

Díky novému propojení systémů sdílených kol Frýdku-Místku a Ostravy je možné mezi oběma městy přejíždět a mezi těmito městy kola i vracet. Při půjčení v Ostravě platí i zde, že prvních 15 minut výpůjčky je hrazeno městem, pro držitele celoročního kuponu ODISKa pro tarifní oblast Město Ostrava a oblast XXL je to pak dalších 15 minut.

Tatrovácký unikát! Vůz Phoenix pomohli zrealizovat i studenti z Frýdku-Místku

„Služba sdílených kol se již v Ostravě zabydlela a jasně ukazuje, že Ostravané si oblíbili zdravý a ekologický způsob dopravy. Rozšíření bikesharingu do celého města a nově i do Frýdku-Místku je dalším krokem k posílení pozice Ostravy jako moderního a udržitelného města. Propojení Ostravy a Frýdku-Místku bikesharingem otevírá cyklistům úžasné možnosti, jak si užít krásy regionu a zároveň šetřit životní prostředí," komentovala další rozšíření náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Hana Tichánková.

VIDEO: Kam s dětmi na Frýdecko-Místecku? Deník vyzkoušel letní park na Bílé

„Už v roce 2020 se Frýdek-Místek domluvil na rozšíření provozu sdílených kol s nejbližšími obcemi – Baškou, Dobrou, Starým Městem, Sviadnovem a Žabní. Od roku 2021 přibyl i Paskov a pak už se samozřejmě začalo uvažovat o propojení až do Ostravy. Vzhledem k tomu, že bikesharing v obou městech provozuje stejná firma, logicky se to nabízí. Jsme rádi, že se to nyní povedlo ke spokojenosti obou měst, a hlavně uživatelů této služby,“ doplnil náměstek primátora Frýdku-Místku Lukáš Slíva.