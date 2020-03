Nouzový stav platí v České republice od čtvrtku 12. března. V Třinci zasedal krizový štáb.

MHD ve Frýdku-Místku. | Foto: Deník/Marek Cholewa

V souvislosti s šířením koronaviru vláda zakázala divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové a taneční akce, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zakázala přítomnost lidí v provozovnách stravovacích služeb od 20 hodin do šesté hodiny ranní, lidé také nebudou moci do veškerých zábavních zařízení, do posiloven, solárií, provozoven wellness služeb, na sportoviště či do koupališť.