Když v roce 2011 vedení Frýdku-Místku zavedlo městskou hromadnou dopravu zdarma, zajistilo si v této oblasti celorepublikové prvenství. Od té doby se linky rozšířily i do některých okolních obcí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Holubář

Deník se dotázal několika cestujících a zjišťoval, jak jsou se službami MHD a rozšířením tras autobusů spokojení.

„Jsem moc spokojený. Teď to jezdí i do Palkovic, odkud jsem právě přijel," řekl včera čtyřiasedmdesátiletý Jiří Chlebek z Palkovic s tím, že pokrytí autobusových linek je dostatečné.

Ne všichni ale mají podobný názor. V květnu rozvířila vodu petice, která požadovala, aby autobus MHD zajížděl i do Frýdlantu nad Ostravicí. Několik měsíců se také zatím bezvýsledně jedná o rozšíření linky do Dobré a Nošovic. „V nejbližší době se rozšíření linek frýdecko-místecké MHD nechystá," konstatoval vedoucí provozu osobní dopravy ČSAD Frýdek-Místek Jaromír Pavlásek.

Autobusovou dopravu zdarma podle něj využívá stále více lidí. Věra Dybová je s autobusovou dopravou spokojená, některé služby by ale podle ní mohly být lepší. „Někdy špatně přistavují autobusy. Pro nás, co máme s problémy s nohama, se vystupuje špatně, když autobus zastaví půl metru od chodníku," uvedla devětapadesátiletá žena z Frýdku-Místku s tím, že by do Místku mohly častěji jezdit spoje z Riviéry.

Čtyřiašedesátiletá Alžběta Halcinová z Frýdku-Místku městskou hromadnou dopravou nevyužívá jen kvůli zdravotním důvodům. „Mám momentálně takové problémy, že mi lékař cestování autobusem nedoporučuje. Předtím jsem ale jezdila pravidelně. Názor mám ovšem stále stejný, městská hromadná doprava zdarma je skvělý nápad. Svědčí o tom i to, že mezi cestujícími jsou i mladí lidé," zamyslela se.