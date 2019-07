„Čtyři osoby byly umístěny v zařízení ve Vyšních Lhotách, pátá osoba byla umístěna v jiném specializovaném zařízení,“ řekla Deníku krajská policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Pět mladíků ve věku zhruba dvaceti let, kteří u sebe neměli cestovní doklady ani platná víza, bylo odhaleno v neděli ráno. Řidič uslyšel na čerpací stanici podivné zvuky, proto požádal obsluhu o přivolání policie. Ta pak v nákladovém prostoru návěsu našla pětici cizinců. Shodně sdělili, že jsou z Afghánistánu.

Podle informací Deníku mělo jít o kamion, který jel ze Severní Makedonie a zastavil na čerpací stanici na Jablunkovsku. Cizinci byli převezeni k dalším úkonům na odbor cizinecké policie, který spadá pod krajské ředitelství Moravskoslezského kraje.

Režim v zařízení pro zajištění cizinců nemá daleko k vězení, klienti se nemůžou potulovat po vsi. S výjimkou nočního klidu ale mají v areálu relativně volný pohyb, mohou využívat sportoviště nebo kulturní místnost.

„Hlavním cílem zajištění je realizovat vyhoštění cizince z území České republiky do země původu, nebo jeho předání podle dublinského nařízení do odpovědného členského státu,“ konstatoval mluvčí Správy uprchlických zařízení Jan Piroch. Cizince s největší pravděpodobností čeká návrat do země, odkud k nám přicestovali, případně do země, kde požádali o azyl – v tomto případě do Bulharska, Řecka nebo na Slovensko.

Příprava vyhoštění či transferu trvá obvykle v řádu několika týdnů, maximálně však do 180 dnů. Migrantům je v zařízení pro zajištění cizinců dle zákona poskytováno ubytování, strava, základní materiální zabezpečení. „K dispozici jim jsou sociální pracovníci, volnočasové aktivity, psychologické a právní služby a nutná a neodkladná zdravotní péče,“ doplnil mluvčí Správy uprchlických zařízení.

Afghánci přitom běžně tvoří jen malé procento zajištěných cizinců, kteří se na území republiky dostali v rozporu se zákonem. Loni bylo ve třech tuzemských zařízeních pro zajištění cizinců celkem jedenáct Afghánců, předloni čtrnáct.

Jednoznačně nejvíce bylo Ukrajinců, loni je následovali cizinci z Moldavska, Iráku, Uzbekistánu, Vietnamu, Gruzie a Nigérie, až po nich následovali občané Afghánistánu.