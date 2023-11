/VIDEO, FOTOGALERIE/ Oblíbeným předskokanem Ježíška a blížících se Vánoc je především mezi dětmi v České republice Mikuláš. Každoročně s čertem a andělem, někdy i s celou družinou, zjišťuje, jak moc byly děti v průběhu roku hodné. I v kostymérně frýdeckomísteckého divadla Čtyřlístek se už měsíc v předstihu dostávají ke krabicím s nápisy Paruky, Rohy, Ocasy a Vousy. Mikuláš se blíží! Kdo dnes zvoní 5. prosince na zvonek u domovních dveří rodin s malými dětmi? A za kolik?

Mikuláš ve Frýdku-Místku, 10. 11. 2023. | Video: Radek Luksza

Doba, kdy se za pána s bílými vousy a berlí převlékl tatínek, je dávno pryč. Zajistit návštěvu mikulášské družiny bývá složité. Také ceny mikulášské návštěvy a následně i nadílky ve větších městech a malých obcích se diametrálně liší.

Lidé žijící na městských sídlištích často spoléhají buď na známé, studenty, nebo si zajistí návštěvu Mikuláše prostřednictvím specializované agentury. Tomu odpovídá i cenové rozpětí. Studenti většinou inkasují okolo pětistovky, agentury i desetitisíce.

Města versus vesnice

"Bydlíme v paneláku a pokud chceme, aby k nám dorazil Mikuláš, musíme se minimálně měsíc dopředu domluvit se známými. Domlouvat se s někým, koho neznáte a nabízí se na sociálních sítích není dobrá volba. Máme s tím špatnou zkušenost," sdělila Deníku například Jana Holásková z Olomouce.

Ve Zlíně si můžete objednat Mikuláše domů přes stejnojmenné internetové stránky. Skupina poskytující tuto službu má zkušenosti z dramatického souboru a chodí ve městě a jeho bezprostředním okolí už léta.

„Zahrajeme jakoukoli scénku na přání, podle Knihy hříchů můžeme děti motivovat k čištění zoubků, k hraní na housle, respektování sourozenců či odchodu do postýlky,“ říká za organizátory Valentina Macková. Čerta na přání může strašit nebo jen chrastit řetězem, nebo může zůstat rovnou na chodbě. „Cena na rodinu je 449 korun bez ohledu na počet dětí,“ dodává Macková.

"U nás chodí hasiči, každý jim něco dává. Navíc máme tři děti a přiznám, že jsou vybíravé. Dát jim do punčochy banán nebo pomeranč, s tím by mě hnaly," směje se Hana Nevrlá.

"U nás chodí 5. prosince mladí hasiči. Svatá trojice obchází domácnosti podle předem nahlášeného seznamu," informuje Adéla Palíšková, místostarostka Vrchoslavic, malé obce na Prostějovsku.

Dodává, že obec organizuje i mikulášskou nadílku pro nejmenší. "Děláme čekání na Mikuláše v sokolovně. Pro maminky s malinkými dětmi je vždy připraven hodinový program s nadílkou," dodává.

Čerti z Rakouska v Ostravě

Agentura Smíšek

Například v Olomouci dělají dětem radost specializované agentury. Zájem je obrovský. "Přípravy zahajujeme dva měsíce předem. Objednávky vyřizujeme po individuální komunikaci s rodinami. Obnáší to obrovské penzum vyřizování a potvrzování," říká Martina Smíšková z olomoucké agentury Smíšek pro děti. V krajském městě jezdí tři dny.

"Máme tolik zájemců, že musíme nadílku rozdělit do tří dnů. Naše družina tak navštěvuje rodiny 5., 6. a 7. prosince. V časovém rozmezí od 15 do 20 hodin se dá maximálně zvládnout 20 rodin," přibližuje Smíšková. Návštěva družiny ve složení Mikuláš, anděl a čert přijde na 660 korun.

"Nadílku děláme v 5 lidech, ještě je nutné připočítat řidiče a já vše koordinuji z domu jako dispečer," usmívá se zakladatelka agentury, která dělá radost dětem již 12 let. "Za tu dobu, co to děláme, jsme se nikdy nezpozdili více než o pár minut. Vše musí být ale dopodrobna naplánované a logisticky na sebe musí trasa návštěv navazovat," říká Martina Smíšková.

Čekání na Mikuláše

Také časová náročnost je značná. Čekání na Mikuláše bývá někdy hodně dlouhé. "Chodili jsme po rodinách v Prostějově. Všechno jsme museli předem pečlivě naplánovat a na každou rodinu si vyčlenit maximálně půl hodiny. Většinou se ale chodilo po známých a to nikdy neodhadnete, jak dlouho se zdržíte," podělil se o své zážitky Jonáš Proser z Prostějova.

Deset návštěv je proto nyní maximum. "Aby nebyli lidé naštvaní, že jste dorazili pozdě, doporučuji maximálně deset rodin. V čase mezi 17 a 20 hodinou se víc napříč celým městem nedá pořádně udělat," doplňuje Proser s tím, že žádnou pevnou taxu za mikulášování neměli. "Lidé nám dávali dobrovolné příspěvky, ale my jsme to dělali kvůli dětem a známým," uzavřel.

„Mikuláše a čerty jsme doposud neřešili, protože dcera byla ještě malá. Letos už ale začíná pěkně zlobit, takže se po nějaké družině porozhlédneme. Ještě ale nevím, jestli si objednáme někoho cizího, nebo oslovíme naše známé,“ říká s úsměvem čtyřiadvacetiletá maminka Natálie z Kroměříže, matka dvouleté Sofie

„Většinou to necháváme na poslední chvíli. Loni u nás třeba byla skupinka, na kterou jsme narazili v podstatě náhodou. Zaznamenala jsem na sociálních sítích inzerát, že tady na sídlišti bude chodit Mikulášská družina takových mladých nadšenců. Měli ještě nějaké volné termíny, tak jsme je oslovili. Byli jsme s nimi moc spokojeni, třeba je oslovíme i letos,“ říká další maminka z Kroměříže, sedmadvacetiletá Adéla.

"Pro našeho syna je čert jako bytost vcelku traumatizující záležitost. V jeho čtyřech letech jsme ho vzali na průvod krampusáků a od té doby čerty nemusí. Proto k nám ani Mikuláš nechodí," prozradila Hana Slezáková.

Psychologové varují

Dalším aspektem je psychologický dopad návštěvy čerta. Před strašením dětí čertem každoročně varují psychologové. Podle nich by totiž rodiče měli při rozhodování, zda své dítě vystaví čertovi či nikoliv, přihlížet k věku potomka. Nepřiměřené strašení může totiž jejich potomkům způsobit traumatizující zážitek.

„Malé dítě ještě nemá schopnost reflektovat skutečnost, že se nejedná o opravdovou zlou bytost. Může dojít k nechtěnému šoku,“ řekl například v jednom z dřívějších rozhovorů pro Deník psycholog Jiří Pilz. Důležitá je správná komunikace.

„Dětem bychom měli říci, že 5. prosince přichází Mikuláš s čertem a andělem a že se čert přijde podívat, zda je dítě hodné. Rozhodně bychom ho neměli strašit odnášením do pekla. Ta trojice by měla spíše působit milým dojmem. Odměnou za to, že je dítě hodné, je pak menší dárek od anděla, ale Mikuláš by k tomu měl dát svolení,“ upozornila také terapeutka Zdeňka Papežová s tím, že většinou již akce zcela ztratila punc duchovna a hlavně obchody z ní dělají příliš komerční záležitost.

Herci z Frýdku-Místku

I v kostýmérně frýdeckomísteckého divadla Čtyřlístek se už měsíc v předstihu dostávají ke krabicím s nápisy Paruky, Rohy, Ocasy a Vousy. Mikuláš se blíží! „Kolik tady toho přesně je, to nevím … ale vybavit by se dalo více kompletních mikulášských družin. Však taky máme kostýmy i na zapůjčení pro veřejnost,“ usmívá se scénáristka a režisérka Táňa Rychecká.

Divadelní soubor Štronzo funguje devátým rokem a mikulášská nadílka patří do jeho stabilního repertoáru, samozřejmě pouze v prosincovém adventním čase. „Obvykle ji pořádáme po jednom z dětských představení,“ pokračuje režisérka.

„Pokud si nás chtěl ještě letos někdo objednat, tak to už bohužel nepůjde. Už je totiž moc blízko k Mikuláši. Ale příští rok se klidně ozvěte,“ vzkazuje Táňa Rychecká. Mikulášská družina ze Štronza by, jak odhaduje, vyšla asi nejméně na dva tisíce korun.

Stanovit ale přesně taxu, za kolik by jejich světec, nebešťan a pekelník šli například k někomu domů, netroufá. „Když máte deset dětí, tak je to na chvilku. Sto dětí, to je už na dlouho,“ vysvětluje.

Letos stojí i před výzvou celoměstského formátu. V úterý 5. prosince je čeká na náměstí Svobody v Místku účinkování s vlastním Mikulášem, anděly a čerty! „Tam to bude na dvě hodiny a počítá se až s třemi stovkami dětí,“ podotýkají herci ze Štronza.

Kdo zastane roli vousatého světce, to ještě tají. K současnému andělovi uvádějí, že ten bude nováčkem. A začínají se sázet, zda děti poznají anděla dřívějšího, z něhož se tento rok pro změnu stává čert (tedy, přesněji řečeno čertice).

Ještě před městskou mikulášskou se chystá ansámbl nadělovat v sobotu 2. prosince přímo ve Čtyřlístky, a to po pohádce Pejskek a kočička.