Marlenka se stěhuje. Také FM City Fest se stěhuje. Obojí na jedno místo. Hudební festival dříve a dočasně, výrobce medových dortů později a natrvalo. Majitel Marlenky Gevorg Avetisjan proto poskytl svůj nově vydražený areál zakladateli festivalu a frontmanovi známé kapely Mirai Navrátilovi, aby v něm dva roky akci pořádal. Chtěl za to jediné – zahrát při „otevíračce“ nového sídla své firmy. Nepochodil. Jaké jsou podle obou stran důvody?

Rozrůstající firmu se Gevorg Avetisjan rozhodl přesunout v podstatě pouze přes řeku. Zhruba o dva kilometry. Stávající ruinu, původní Lembergerovu textilku, chce proměnit do několika let v moderní zázemí pro své medové impérium. Než se tak stane, rozhodl se areál, jež do té doby sám příliš nevyužije, poskytnout Mirai Navrátilovi jako zázemí pro hudební festival FM City Fest.

S nápadem dočasně využít areál Lembergerovy textilky pro potřeby festivalu FM City Fest, přišel sám zakladatel a programový ředitel festivalu.

„Nejdříve chtěl vědět, jak dlouho ještě areál bude volný. Řekl jsem mu že rok, spíše dva, než doděláme projekt a získáme stavební povolení. Cítil jsem, že by byl rád za domluvu, aby mohli festival v areálu Marlenky pořádat, protože oslavují deset let a chtějí dělat ještě větší festival než doposud,“ řekl Deníku majitel Marlenky Gevorg Avetisjan před Vánocemi v Ostravských ozvěnách, podcastu Deníku.

Mirai mu měl říct, že jediný vyhovující areál pro tyto potřeby má Marlenka. I proto, že je Mirai patriot a území Frýdku-Místku s festivalem neopustí. Ostatně stejně jako „pan Marlenka“, který měl nabídky z Karviné i Ostravy (do Mošnova) za výhodné ceny, ale chtěl zůstat v souměstí.

Mirai: Komplikace s vyrovnáním

„Řekl jsem mu, že za poskytnutí areálu nic nechci, jen jestli by mi mohl za tři roky, až budeme slavnostně otevírat nový areál Marlenky, zahrát s kapelou Mirai aspoň hodinu pro zaměstnance. On však nesouhlasil,“ řekl v podcastu Ostraské ozvěny Avetisjan.

Deník s žádostí o vyjádření oslovil 21. prosince prostřednictvím PR manažerky kapely samotného Miraie Navrátila. Na opakovanou žádost frontman zareagoval 9. ledna, proto se Deník k tématu vrací s odstupem.

Jak Mirai situaci vysvětlil? „Kapela Mirai má čtyři členy a jsme tým. FM City Fest není festival kapely Mirai, ale Evolution Brothers, který máme s jinými kolegy, tedy tam je celkem komplikace barterování (vyrovnání se, pozn. red.) tak, aby to bylo fér,“ řekl Mirai Deníku s tím, že obě strany tuto záležitost řešily jen chvíli v rámci obsáhlejšího jednání. „Bylo velmi korektní. Nehledejme za tím žádnou senzaci. Oba jsme patrioti a věřím, že máme zájem na tom, abychom psali kulturní historii našeho města. Držme si palce,“ vzkázal hudebník.

Na dotazy, jaké byly dosavadní náklady festivalu na pronájem areálu textilky Slezan, ani kolik bude po dva roky platit Gevorgu Avetisjanovi v budoucím zázemí Marlenky, Mirai Navrátil neodpověděl. Už dříve organizátoři festivalu sdělili, že díky většímu prostranství a počtu návštěvníků může dojít ke snížení vstupného.

Avetisjan: Prý by to bylo drahé

Podle Gevorga Avetisjana měla být důvodem odmítnutí vysoká cena, kterou by si Mirai s kapelou účtovali. Obě strany se tak nakonec dohodly na pronájmu areálu za symbolickou částku. „Byla to úplně symbolická cena. Já to nechtěl, ale on zase nechtěl pro Marlenku hodinu hrát. Chtěl nějakou částku, já mu říkal, že uděláme barter – směnný obchod. Prakticky dva týdny bude prostor obsazený, dva týdny tam nemůžeme nic stavět, nic opravovat. Říkám mu: dávám vám vlastně nic, a vy jen za tři roky, až budeme otevírat, nám hodinu zahrajte. On říkal ne, naše cena je hodně drahá, takže nemůžeme,“ řekl v podcastu Gevorg Avetisjan, co bylo obsahem jednání z jeho pohledu.

Celá situace na úrovni Marlenka – Mirai však možná přeci jen bude mít happy end. „Panu Avetisjanovi rád zahraju, stejně jako se mi jevilo jako férovější vůči mým kolegům (z organizačního týmu festivalu, pozn. red.) jít cestou nájmu za úplatu,“ dodal Navrátil. V Marlence už ale nejspíše vědí, že to bude drahé.

