Třinec – Soňa Bocková, která za pár dní oslaví devatenáctiny, má za sebou první měsíc v roli Miss Steel. Učitelé ji pochválili, předávala ceny na golfovém turnaji a myslí na další soutěž. Ráda by také vystudovala vysokou školu.

Miss Steel při Dni s Deníkem v Třinci. Soňa Bocková si na podiu povídala s šéfredaktorem Tomášem Machálkem. | Foto: Deník/ Marek Cholewa

Mezi cenami, které Soňa Bocková na konci dubna získala, bylo i zapůjčení osobního automobilu. Aktuální Miss Steel zatím řidičák nemá, přesto jí výhra udělala radost. „Do autoškoly se letos nechystám. Autíčka si užije přítel, který bude i mým soukromým řidičem,“ řekla Deníku.

Přišel po zisku korunky větší zájem ze strany mužů? „Těžko posoudit, snad jen trochu,“ odpověděla. „Přítel mě vnímá pořád stejně. Od učitelů jsem byla pochválena, ale přesto cítím větší tlak. Myslím si, že se změnilo jen okolí,“ míní Soňa Bocková. K otázce, že královny krásy občas dostávají i nečekané nabídky k sňatku, zažertovala: „Tak s takovou nabídkou jsem se nesetkala, ale určitě by to bylo zajímavé.“

Studentka Střední školy oděvní ve Frýdku-Místku popsala své dojmy z golfového turnaje v Ropici, kde předávala ceny nejlepším hráčům. K odpalování míčků a trefování jamek na greenech se nedostala, i když ji to láká. „Golf se mi jako sport líbí, ale zatím se mu nevěnuji. Možná časem si k němu cestu najdu,“ řekla Miss Steel, která na akcích potkává různé osobnosti z Třinecka. Patří mezi ně manažeři nebo politici. Co si o nich myslí? „Vnímám je se stejnou úctou jako před soutěží, můj pohled na ně se nezměnil. Jsou to lidé jako my, jen mají titul,“ poznamenala Bocková.

Sympatická Miss Steel byla i hostem úterního Dne s Deníkem na třineckém náměstí Svobody. Prozradila, že myslí na další soutěž, chtěla by však také vystudovat vysokou školu. Ještě předttím ji však čeká maturita. Ukázala, že má i smysl pro humor, když šéfredaktorovi Frýdecko-místeckého a třineckého deníku Tomáši Machálkovi, který s ní na podiu hovořil, na chvíli propůjčila svou korunku.