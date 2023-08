Nejprve rakeťáci, pak sociální případy a teď váleční uprchlíci. Zhruba osm desítek uprchlíků z Ukrajiny zůstává v bývalých kasárnách raketových vojsk v Místku.

Bývalá místecká kasárna, srpen 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Kromě nich zde mají zázemí stavbaři a soukromé firmy. V budoucnu, jak oznámila radnice ve Frýdku-Místku, se mají po uprchlících do areálu nastěhovat také silničáři a dálniční policisté, kteří se starají o nový obchvat města.

„O odkup pozemků v kasárnách nás požádalo Ředitelství silnic a dálnic, chce zde mít středisko správy a údržby. V sousedství vznikne i služebna dálniční policie, pro město je to prestiž,“ míní náměstek frýdeckomísteckého primátora Radovan Hořínek. Zmínil v této souvislosti přínos pro motoristy na D48 a D56. „Jako plus vidím fakt, že v zimních měsících bude obchvat uklizený s tou nejmenší prodlevou. Je to výhodnější, než kdyby k nám silničáři jezdili z Nového Jičína či Třince,“ nechal se slyšet Radovan Hořínek.

Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic plány s kasárnami v Místeckém lese potvrdil. Upozornil však, že do nejbližší zimy se nestihnou. Prodej sice zastupitelé Frýdku-Místku schválili, ale jeho realizace ještě neproběhla. Silničáři a dálniční policisté získají pozemky o rozloze zhruba padesáti tisíc metrů čtverečních, kde po vojácích zbyly bunkry a nádrže. Jsou částečně podmáčené a zarostlé náletovými dřevinami.

„V kasárnách stále provozujeme ubytovnu, kde našli azyl lidé z Ukrajiny,“ upozornila mluvčí frýdeckomísteckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová. Středisko tady začalo fungovat na konci loňského března.