Před sto lety otevřeli první českou školku v Místku

Frýdek-Místek - Na letošní listopad připadlo výročí, které by patrně zůstalo nepřipomenuto. Jedná se o událost z dnešního pohledu nenápadnou, ve své době však velmi důležitou. Je to právě sto let, co byla na území našeho města otevřena první česká mateřská škola.

První školka v Místku. | Foto: archiv