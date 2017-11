Místo sekání trávy sběr listí. Úklid města zaměstnává desítky lidí

Zaměstnanci technických služeb ve Frýdku-Místku v těchto dnech uklízejí parky a čistí chodníky a komunikace od spadaného listí.

Pracovníci technických služeb v těchto dnech sbírají listí.Foto: Archiv magistrátu

Denně je v terénu až 25 lidí, kteří odstraňují listí pomocí traktorových sekaček a na nepřístupných místech, především kolem městského mobiliáře nebo u kmenů stromů a mezi keři, vyhrabávají listí ručně. Pracovat budou i o sobotách. Pokud to počasí dovolí, budou práce skončí ještě tento měsíc.

„Vše se odvíjí od klimatických podmínek. Jednak bychom potřebovali, aby přišly podzimní mrazíky, tím by veškeré listí rychleji opadlo, momentálně ho je ještě spousta nahoře a hrozí tím pádem o to intenzivnější jarní vyhrabání. Na druhé straně pokud by přišly sněhové srážky, práce budou muset být logicky zastaveny také. Jestli ale počasí bude přát, stejně jako v letech předcházejících, zvládneme co největší množství listí sebrat a odvézt už letos,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti TS Jaromír Kohut.

Vyhrabány již byly plochy v lokalitě Riviera, sídlišti Bezručovo, ale také v Janáčkově parku a Sadech Bedřicha Smetany u řeky Ostravice. V těchto dnech se zaměstnanci technických služeb soustřeďují na úklid listí na sídlišti Anenská, Spořilov a Kolaříkovo a také v Koloredovském parku. Od poloviny listopadu se práce přesunou do frýdecké části města.

Některé plochy, zejména ty s frekventovaným pohybem osob, budou vyhrabány opakovaně. Shrabané listí je odváženo ke zpracování do kompostárny společnosti Frýdecká skládky v Bruzovicích.