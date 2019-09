Proti tomu se ale postavili obyvatelé sídliště. Pod petici, ve které vyjádřili nesouhlas s prodejem pozemků a kácením vzrostlých stromů pro vybudování podzemního parkoviště, se podepsalo přes čtyři sta lidí. Sepsali také otevřený dopis, který přečetli i na úterním jednání zastupitelstva.

„Je nám jasné, že je potřeba podpořit bytovou výstavbu. Přesto se ptáme, zda je vhodné toto řešit stavbou několikapatrového bytového domu v centru města v jedné z mála proluk v již revitalizovaném a fungujícím sídlišti,“ postěžovali si obyvatelé.

UBYTOVNA NEHROZÍ

Zastupitelé už loni v prosinci rozhodli o prodeji části pozemků, které investor pro přístup ke stavbě potřebuje. Samotnou budovu už přitom vlastní z dřívějška. Místní lidé se donedávna báli, že objekt přemění v ubytovnu.

„Stavební řízení je na bytový dům, těžko ho lze zkolaudovat jako ubytovnu, nicméně chápu obavy města, že by k tomu mohlo dojít. Proto jsme navrhli městu, že by byla v kupní smlouvě zapracována podmínka, že by nám pozemky odprodalo v momentě, kdy by byla kolaudace na bytový dům,“ řekl při červnovém jednání zastupitelů Martin Paciorek, jeden ze dvou vlastníků nemovitosti.

Před prázdninami zastupitelé rozhodovali o tom, jestli nakonec prodej pozemků investorovi neodložit. Na jaře se totiž na vedení města obrátili nespokojení lidé z okolí. Například vládnoucí sociální demokraté, kteří proti projektu původně nevystupovali, po reakci obyvatel z lokality změnili názor. Návrh sice neprošel, na stůl se ale dostal při dalším, zářijovém jednání zastupitelů.

„Je to klidné, lukrativní místo blízko centra. Kdyby se budova rekonstruovala, byli bychom všichni šťastní. Nechceme ale několikapodlažní budovy, o které nikdo nemá zájem,“ podotkla na zastupitelstvu odpůrkyně projektu Daniela Vojteková s tím, že budova byla několik let nabízena k prodeji, město o ni ale neprojevilo zájem. Reklama na prodej či pronájem visí na fasádě objektu dodnes.

MÁME MÁLO INFORMACÍ, STĚŽUJÍ SI LIDÉ

Lidem z okolí, kteří se postavili proti projektu na rekonstrukci, vadí zejména to, že s nimi investor nekomunikuje. Mají tak jen kusé informace. Martin Paciorek ani jiný zástupce developera nedorazil na středeční jednání zastupitelstva, kde se o projektu i díky účasti veřejnosti mluvilo několik hodin.

Když se na půdě magistrátu o projektu debatovalo v červnu, Paciorek prohlásil, že v části Koloredov bydlí celý život a výměník je pro něj osobní záležitost. „Když byla možnost nemovitost nabýt, získal jsem ji,“ řekl. Podle některých informací měla cena činit 2,1 milionu korun.

Objekt v minulosti přešel do rukou vietnamského majitele, byla tam i herna s VLT terminály a také dvě bytové jednotky, ve kterých bydleli Asiaté. Nový majitel přišel s vizí na objekt s devatenácti byty. „Obešel jsem příslušné odbory města s projektantem. Zapracovávali jsme jejich připomínky,“ řekl tehdy Martin Paciorek.

Potíže se ale vyskytly ohledně vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství. Například primátor Michal Pobucký z ČSSD prohlásil, že neexistuje žádné kladné stanovisko odboru k prodeji pozemků. Podle něj běží interní audit, který by měl odhalit případné chyby. Zatímco zástupci koalice a opozice na sebe vzájemně útočili, kdo za to může, shodli se alespoň na tom, že by si lidé i zastupitelé zasloužili bližší informace.

Primátor při středečním jednání zastupitelů stejně jako v červnu navrhl, aby zastupitelstvo zrušilo loňské usnesení o prodeji pozemků. „Pokud má investor zájem a bude schopný dohodnout se s obyvateli bytového domu, potom může přijít žádost a můžeme o ní hlasovat,“ řekl Michal Pobucký. Se svým návrhem ale neuspěl. Prošel až návrh Pirátů, kteří chtěli odklad prodeje pozemků do prosincového zasedání s tím, že město developera vyzvalo, aby veřejnost a zastupitele obeznámil se svým záměrem.