Odbornou porotu nejvíce zaujalo pojetí industriálního svítidla tvůrce Michaela Rosy. Jde o minimalistické přenosné svítidlo inspirované principem cívky, kdy navíjením kabelu odhaluje nebo zahaluje design světla a je tedy velmi variabilní.

„Při navrhování jsem si zadal, že by tvarové řešení mělo být co nejjednodušší s minimální spotřebou materiálu. Celé světlo je tedy vytvořeno pouze z jednoho kusu drátu ohýbaného pomocí CNC ohýbačky a dvou skruží, které celkový tvar zpevňují a zároveň vymezují prostor navíjení kabelu,“ řekl o svém vítězném díle.

Soutěž vyhlásily Třinecké železárny u příležitosti svého 180. výročí.

Mladí tvůrci do třiceti let včetně studentů uměleckých škol přihlásili 109 konceptů spotřebního předmětu, designového doplňku či uměleckého objektu z ocelových produktů. Do finále odborná porota vybrala osm finalistů.

S kovovou tkaninou a kruhovou ocelí pracovala studentka Julia Polok, která ji přetvořila v jednoduchou multifunkční židli nazvanou Stella.

„Kromě posedu nabízí tato židle svým uživatelům možnost zavěšení věcí na úchyt na konstrukci. Taktéž vytváří prostor pro odložení časopisů, či polštáře. Je určena pro komerční prostory, hodí se do industriálního prostředí,“ přiblížila svou práci mladá tvůrkyně.

Uspěl i víceúčelový stolek, který je dílem designéra a příležitostně i interiérového architekta Dominika Uhlíře.

„Při své tvorbě se snažím navrhovat především užitečné objekty s dlouhou životností. K tomu patří jednoduché tvary, vhodný materiál, kompaktní rozměry i víceúčelovost. Pak totiž mají vyšší předpoklad k delšímu setrvání s jejich majitelem či majiteli,“ dodal ke svému multifunkčnímu stolku jeho tvůrce.