Starosta Vendryně Raimund Sikora.Zdroj: se svolením obce Vendryně

Je Vendryně něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Vendryně je jen jedna a věřím, že jí všichni naši občané považují za to nejlepší místo pro život. Jsem rád, že u nás v pohodě a spolu žijí dva národy. Máme také hodně spolků, které jsou velmi aktivní a starají se o bohatý kulturní, sportovní a společenský život v obci.

A jak se ve Vendryni žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Oceňují blízkost města Třince a zároveň fakt, že to mají velice blízko do Beskyd a přírody. Stále se snažíme obec modernizovat a vylepšovat tak, aby zde obyvatelé měli bohaté kulturní i sportovní vyžití. A aby se nám tady spolu fajně žilo. Vzhledem k tomu, že jsme hodně rozlehlou obcí, nejsme schopní zajistit, aby do každého koutu vedla asfaltová silnice a aby byl všude zavedený vodovod, plyn nebo kanalizace. Toto jsou úskalí roztroušené zástavby. O bydlení ve Vendryni, je velký zájem, bohužel není zde dostatek stavebních pozemků.

Staré Hamry, nádherné prostředí pro život, který ale není pro každého

Když byste měl někoho pozvat do Vendryně, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Návštěvníci by určitě měli poznat moderní hotel Vitality s kvalitním wellness zázemím, výtečnou gastronomií a také se skvělým sportovní vyžitím. V obci by mohli navštívit kostel sv. Kateřiny, kde se nachází jeden z nejstarších zvonů v Těšínském Slezsku. Za navštívení stojí také nově zrekonstruované vápenné pece. V letní sezóně je vyhlášený Vendryňský park, kde se konají skoro každý týden převážně hudební akce. Eventuálně byste mohli přijít i na dobrý fotbal nebo divadlo do Czytelnie.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás ve Vendryni?

Jsme dotčeni covidem tak jako všichni ostatní. Snažíme se, aby to chod obce i občany co nejméně zasáhlo. Stále investujeme a snažíme se získat dotace, i když momentální situace ve stavebnictví je opravdu složitá. Nejvíce mě mrzí, že se nemůžeme potkávat na obecních a jiných akcích.

Bílá stopa Beskydy: Greeny v Čeladné se na zimu mění v perfektní běžkařské tratě

Jaké jsou plány Vendryně dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

V roce 2021 se nám povedlo dostavět novou hasičskou zbrojnici, opravili jsme okolí vápenných pecí, rozšířili jsme sborovnu v české základní škole, opravili jsme oplocení před základní školou, zpřehlednili a zajistili větší bezpečnost na křižovatce u škol a stavíme nové školní pracovní dílny. V příštím roce bude stěžejní investicí velkého charakteru výstavba cyklostezky z Vendryně směrem na Sosnu, na kterou se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V plánu máme i další investice, nechceme usnout na vavřínech.