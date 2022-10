Souhlas se záměrem udělil úřad 10 měsíců poté, co Správa železnic odeslala dokumentaci k projednání. Dalším stupněm příprav bude podání žádosti o územní rozhodnutí, k němu má dojít příští rok. Dokumentaci k projednávání zpracovala společnost Ecological Consulting. Úřad stanovil celkem 24 podmínek pro další fáze přípravy, samotné stavby a následně provozu. Jde o běžné podmínky, které mají co nejvíce omezit zásahy do životního prostředí.