„V první etapě se počítá s odfrézováním vozovky a výstavbou středu rondelu. K položení živičného povrchu dojde koncem října společně s asfaltováním nájezdů,“ popsala mluvčí zhotovitelské firmy Dorota Havlíková s tím, že dopravní omezení v lokalitě jsou rozděleny do tří etap. Okružní křižovatka bude mít vejčitý tvar a přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v dané lokalitě, kde řidiči mnohdy desítky minut marně hledali byť jediné volné místo.

Celá investice – zahrnující kromě stavby parkovacího domu také nové zpevněné nájezdy do objektu, výstavbu zmíněné křižovatky a přechody pro chodce – pokračuje podle harmonogramu a měla by být hotová při bezproblémovém průběhu do konce měsíce.

Zhotovitelem je firma IPS Třinec, investorem město. U vjezdu do parkovacího domu bude kamerový systém k odečítání poznávacích značek vozidel pro plynulý provoz. Vnitřní prostory garáže nebudou veřejně přístupné, budou využívány občany, kteří budou mít parkovací místo předplacené.