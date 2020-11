Hraje komorní i velká symfonická díla. Posluchačům nabízí velice pestrý repertoár od baroka, přes klasicismus a romantismus až po 20. století. Někdo si poslechne populární a filmové skladby a jiný zase vážnou hudbu. To všechno nabízí Moravskoslezská Sinfonietta, která vznikla v roce 2011 jako občanské sdružení v malebné obci Řepiště na Frýdecko-Místecku.

„Nyní funguje jako spolek a sdružuje žáky a absolventy základních uměleckých škol, studenty konzervatoří, studenty vysokých uměleckých škol a také členy profesionálních orchestrů. Má povahu orchestrální akademie, tedy starší a zkušenější hráči předávají své zkušenosti a znalosti ostatním členům orchestru,“ uvedl Jan Soukup, jednatel správní rady Moravskoslezské Sinfonietty.

Symfonický orchestr je unikátní svým pestrým složením. „Potkávají se zde různé skupiny lidí, které se setkávají posléze i v jiných orchestrech, souborech a dalších hudebních projektech. Cílí převážně na populární a filmovou hudbu, kterou mají v oblibě naši posluchači,“ přiblížil Soukup s tím, že v repertoáru má orchestr jak komorní, tak velká symfonická díla.

„Hrajeme od baroka, přes klasicismus, romantismus až 20. století. Na co jsme asi nejvíce pyšní, je devadesátiminutová Symfonie č. 9 d moll s "Ódou na radost", kterou jsme hráli v roce 2017 v kostele sv. Vavřince u příležitosti 750 let výročí města Paskov. Tenkrát kostel praskal ve švech. Bylo nás se čtyřmi sólisty a pěveckým sborem Chorus Ostrava přes 130 účinkujících,“ poznamenal.

Za téměř 10 let fungování Sinfonietta účinkovala na několika významných výročích. „Byli jsme také pozváni na Pražský hrad, na kterém jsme bohužel nakonec neúčinkovali, ale i to vypovídá o tom, že povědomí o orchestru přesahuje hranice Moravskoslezského kraje. V minulosti nás také pozvala manažerka jednoho obchodního centra, protože viděla naše videa na internetu. Co nás těší je video na YouTube, které má přes 300 000 shlédnutí. Tehdy jsme účinkovali s Terezou Maškovou a žáky pěti základních uměleckých škol,“ popsal Soukup.

Kvůli koronaviru se však těleso úplně zastavilo. „Naplánované koncerty, a to hned dvě výročí - 50 let Kina Luna a 750 let obce Řepiště - jsme museli přesunout na neurčito. Máme v plánu jeden on-line projekt, zatím je ve fázi přípravy,“ nastínil Soukup.

V příštím roce Moravskoslezská Sinfonietta oslaví 10 let své existence. „Plány byly velkolepé. Měli jsme slavit 8. Symfonií Es dur "Tisíců" Gustava Mahlera, ve které mělo účinkovat přes 600 účinkujících. Vybrali jsme i budovu hodnou velikosti této symfonie, a sice ostravské Trojhalí Karolina, které je našim partnerem. Prozatím jsme oslavy přesunuli na květen 2022,“ řekl Soukup. A kdo patří mezi příznivce orchestru?

„Vzhledem k tomu, že náš repertoár je pestrý, máme rozmanitou posluchačskou základnu. Někdo chodí na populární a filmové skladby a někdo na vážnou hudbu. Velice oblíbené jsou naše open-air koncerty, které navštěvuje v průměru zhruba 800 návštěvníků. Tyto koncerty se konají každoročně v Řepištích od roku 2014. Letos se open-air koncert z důvodu Covid-19 nekonal,“ uzavřel Jan Soukup.