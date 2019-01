Hrčava - Trojmezí již více než rok postrádá spojení se Slovenskem. Dřevěný most, který zde roky stál, musel být kvůli špatnému stavu stržen.

Z Česka a Polska se nyní na slovenskou stranu lidé přímo na Trojmezí dostanou stěží. | Foto: Deník / Tomáš Machálek

V současné době se plánuje výstavba nového mostu a na jeho podobě má velký podíl starosta Hrčavy Petr Staňo, v jehož hlavě se již před několika lety zrodil nápad.

„Jde o trojramenný most , přičemž z každého ze tří sousedních států bude vycházet jedno z ramen. Všechny se pak spojí nad potůčkem, přímo v místě, kde se státní hranice sbíhají,“ řekl hrčavský starosta. V uvozovkách není v současné době problém přejít z Česka do Polska, ovšem na slovenskou stranu to je daleko horší, protože říčka teče v několikametrovém srázu, do kterého si ne každý troufne.

Vize nového mostu je jasná, ovšem každá ze sousedních obcí má různé představy o jeho podobě. „Že most bude trojramenný, v tom jsme se shodli, ale každý vidí jeho finální podobu jinak. Osobně nemám problémy s tím, když bude most vypadat odlišně, než si ho představuji já, akorát mě to bude trošku mrzet,“ dodal Staňo, podle kterého by v létě měl být připraven projektový záměr.

Podle něj cena mostu může být i milion euro. „Důležité je, aby jeho podoba architektonicky zapadla do zdejší krajiny a vystihovala gorolskou kulturu. Nemůžeme tady postavit něco, co patří do města,“ uzavřel starosta, podle kterého již samotný fakt, že zde bude trojramenný most, bude unikátní.