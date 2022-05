Jsou Mosty u Jablunkova něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Naše obec je jednou z nejdelších obcí v republice a nachází se zde mimo jiné přes čtyři sta let staré opevnění Velká šance. Na hlavním tahu železnice jsme rovněž nejvýchodnější obcí České republiky.

A jak se v Mostech u Jablunkova žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Myslím, že se nám tady žije dobře. V zimních měsících trošku bojujeme se sněhem, ale to u nás k zimě patřilo vždy. Jsme obklopení krásnou přírodou, a to co někdo musí navštívit až o dovolené, to my žijeme. Myslím, že bychom všichni uvítali levnější odpadové i vodní hospodářství, ale to je problém celorepublikový, který díky rostoucím cenám energií a služeb nejsme schopni ovlivnit.

Když byste měl někoho pozvat do Mostů u Jablunkova, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Určitě již zmíněné opevnění Velká šance, kde najdete interaktivní návštěvnické centrum, kde se dozvíte spoustu zajímavostí o této mezinárodně významné památce. Mosty jsou dále výchozím bodem pro krásné turistické túry. Nejen v zimě Vás přivítá náš Ski areál Grůň, kde se kromě bobové dráhy, největšího srubového hotelu v ČR a jiných atrakcí nachází také lanová dráha, která Vám třeba ulehčí začátek vašeho cyklovýletu nebo túry třeba na horu Girová a trojmezí v obci Hrčava. Na druhé straně můžete navštívit chatu Skalku, kde na Vás čekají krásné výhledy na slovenská pohoří, výborná gastronomie i samotná atmosféra chaty, která je zde od roku 1926 a která byla po požáru v roce 1998 znovu zprovozněna v roce 2002.

Když bychom se podívali dva roky zpátky, prakticky celý svět se potýkal s pandemií koronaviru. Jak jste se s touto nákazou vypořádali v Mostech u Jablunkova?

Jako správní Mostoři velice statečně. Přes všechny zvláštní a nelogické nařízení byli lidé zodpovědní, a tak to v Mostech proběhlo vcelku klidně. Velké díky zde patří našim hasičům, kteří pomáhali s dezinfikací obecních prostor, a také při testování. Asi nejvíce se celá situace dotkla našeho školství a zde bych chtěl rovněž poděkovat celém učitelskému sboru, že se s touto novou situací statečně poprali a zajistili pro naše děti výuku. V neposlední řadě patří díky i zaměstnancům obecního úřadu, kterým jsme zajistili přístup z domu do jejích agendy a na rozdíl od jiných úřadů jsme zajistili plynulý chod a neomezili lidi v již tak komplikované situaci. Přeji nám všem, abychom už podobné věci nemuseli řešit a žili zase jako před tím, více spolu a méně na sociálních sítích.

S ruskou invazí na Ukrajině se strhla obrovská vlna solidarity mnoha lidí. Dotkla se tato situace nějak obyvatel Mostů u Jablunkova? Případně chystá se obec nějak pomoct lidem prchajícím před válkou?

Tato smutná situace se naštěstí zatím obyvatel naší obce nijak zásadně nedotkla. Naši občané pomáhají individuálně dle svého uvážení, ať už finančními příspěvky, věcmi pro charitu, anebo nabízejí ubytování. Jako obec jsme připraveni pomoci všem potřebným, kteří o pomoc jakkoliv požádají, a samozřejmě i těm, kteří již pomáhají.

Jaké jsou plány Mostů u Jablunkova dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Máme rozpracovaných mnoho investic, které mají společné jediné. A to, aby se lidem v naší obci žilo komfortněji, bezpečněji a zároveň aby měla obec co nabídnout přijíždějícím turistům. Za zmínku stojí x km nových chodníků x m nové kanalizace a vodovodního řadu. Nový kulturní dům, rekonstrukce základní školy, workoutové hřiště, singletrialové tratě, odpočívadla pro turisty a další projekty na které žádáme o dotace a které by měly naši jedinečnou obec posouvat zase o něco dál.