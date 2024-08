V Senior pointu v Knihovně Třinec se setkávají senioři z Třince a okolí. A rozhodně si tady jen nepovídají. Nedávno absolvovali výlet na levandulovou farmu a v září pojedu na Květinovou farmu Ewa. Tyto akce pod hlavičkou Senior Pointu organizují Dagmar Maroszová a Gabka Pietrová už 4 roky.

A účast na akcích bývá hojná. Jako například na Procházce pro mozek, které se zúčastnilo ke 40 seniorů. Ostatně mozek si třinečtí senioři namáhají pod taktovkou trenérky paměti nejvyššího stupně Dagmar Maroszovou pravidelně. Ta pořádá každý měsíc Mozkovou posilovnu, což jsou zábavné lekce trénování paměti.

„Již 14 let v naší knihovně trénuji paměť, Jsem certifikovanou trenérkou paměti nejvyššího stupně. Dělávala jsem jarní a podzimní kurzy, pak se to ustálilo na Mozkové posilovně, která se koná každý 1. čtvrtek v měsíci. Přijde, kdo má chuť a čas, nemusí se předem hlásit. Učíme se paměťové techniky, děláme různá logická, koncentrační i pohybová cvičení a hlavně se výborně bavíme,“ říká o projektu Dagmar Maroszová.

Kromě tréninků paměti mohou senioři potrápit mozkové závity i na jazykových kurzech. Na těch se mohou naučit anglicky a německy nebo v těchto jazycích zdokonalit.

Třinecká knihovna je známá také svou edukační činností navázanou na odkaz lidových tradic a řemesel. I v Senior pointu se tak věnují tématům jako folklor a krajské dědictví a například na kurz drátování občas chodívají babičky s vnučkami. Podle Dagmar to není nic neobvyklého, že na různé kurzy chodí i několik generací.

„Na pletení levandulových paliček přišly dvě holčičky s babičkami, protože se chtěly naučit uplést si svoji paličku. A na Bylinky od Jezinky dorazily 3 vnoučata, protože jsou prázdniny a prarodiče hlídali, tak vzali děti s sebou.,“ říká Maroszová.

I právě i Mozkovou posilovnu inciovali někteří pro své prarodiče. „Jeden školní rok mi chodila vnučka, která to iniciovala a přemluvila svoji babičku. Že to bude přínosné pro obě. Bylo to s nimi moc fajn. Teď už to vnučce nevychází časové kvůli jiným mimoškolním aktivitám,“ vypráví Dagmar Maroszová.

A když senioři netrénují paměť nebo netvoří nic v kreativních dílnách či nejsou po výletech, mohou se v Senior pointu vzdělat i prakticky. Ať už při setkání s kávou, na čajovém obřadě nebo při akci Perou se spolu vaše léky, kam dorazilo přes 50 lidí.

Třinečtí senioři jdou s dobou a tak je stále možnost se zapojit do Digitální odyssey, která učí jak pracovat s chytrými telefony a tablety.

Bližší informace o všech aktivitách Senior pointu jsou k dispozici na stránkách Knihovna Třinec.