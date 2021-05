„Samozřejmě je to pozitivní, ale těžko říct, kolik hospod má televizi na zahrádkách, většina jich ji má vevnitř, takže fanoušci musí pečlivě vybírat a informovat se, jaké jsou v jejich okolí v tomto možnosti. Každopádně je asi každý rád, že tato možnost tady je, otevření po tak dlouhé době je pro lidi dobré a věřím, že si to užijí,“ říká legendární hokejový trenér Vladimír Vůjtek - VÍCE ZDE

I přesto, že se musejí lidé prokázat platným dokladem o očkování, testem na covid, či formulářem, že ho prodělali, na několika místech v Moravskoslezském kraji to bylo téměř jako za starých dobrých časů. Fandilo se třeba U kocoura Olivera v Bohumíně na Karvinsku.

"Repre šály" došly

„Jsme místní, je to náš oblíbený podnik, chodíme tady už dlouho. Akorát ten poslední rok byl o ničem. Hodně nám to chybělo. Je super, že je zase možné sedět na zahrádce a dávat si dobré pivo i jídlo. No a že se u toho můžeme dívat na hokejové mistrovství a fandit našim, to je úplná bomba,“ rozplývá se Marek Návrat, který je do zápasu nejvíce "zažraný".

„Chtěl jsem tradičně koupit reprezentační šály, ale jezdil jsem zbytečně. Byl jsem celkem ve čtyřech různých osvědčených obchodech, ale nikde je neměli. To jediné mi tu chybí k dokonalosti,“ hlásí. „Měl jsem je koupit přes internet a byl by klid,“ přiznává.

„Já jsem fanda hokeje, sleduju ho od děcka. Vrchol byl Nagano. Hašek, a tak… To byla fantazie. Ale i tohle je v klidu. Baví mě to,“ vykládá Marek Návrat.

Covidová pauza

„Je to tady pohoda, užíváme si to. Jsme za to vděční,“ usmívá se Markův bratr Tomáš, který připomíná, že kvůli covidu se loňský světový šampionát ve Švýcarsku vůbec nekonal.

Venkovní zahrádka je téměř plná, chvíle pohody si užívá na třicet návštěvníků. Hokej sledují na plátně a dvou televizích. „Lidí je celkem dost, jsme rádi. Ale mohlo to být ještě lepší, několik rezervací nám bylo na poslední chvíli zrušeno,“ prohodí majitel restaurace Jiří Ulman, když se vrací za výčep. Jeho partnerka Michaela Gärtnerová mezitím připravuje jídlo.

V novém režimu

„Nemáme vlastně žádný personál, jen jednu číšnici. Děláme, co můžeme. Uplynulý rok byl hodně těžký. Jsme tady v pronájmu od konce loňského ledna, a sami dobře víte, jak to za další týdny s přestávkami až doteď vypadalo,“ vrací se v čase.

„Nějak jsme to ale přečkali a zase se snažíme nadechnout. Tohle je vlastně teprve čtvrtý den, kdy v tomto novém režimu jedeme, v pondělí totiž máme zavřeno,“ přibližuje Michaela Gärtnerová.

Čeští hokejisté nakonec prohrávají s Rusy gólem na 3:4, který inkasují 19 vteřin před koncem. „Je to škoda, tohle už chtělo alespoň udržet. Není to ale žádná tragédie, je to pořád první zápas, navíc se silným soupeřem. Našim pořád věřím, klidně by z toho mohla být medaile,“ uzavírá Tomáš Návrat optimisticky.