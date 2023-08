Muž, jenž ve Frýdlantu mával mačetou, se netajil tím, že se k „něčemu chystá“

Muž, jenž vyrazil do frýdlantských ulic s mačetou, se k „něčemu chystal“. A dával to veřejně najevo. Jeho příspěvky na sociálních sítích obsahovaly podle ostravského psychiatra Jaroslava Matýse extrémní projevy agrese až hostility. Policisty na to nikdo ze stovek sledujících neupozornil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Část obsahu twitterové komunikace Jiřího N., sprosté výrazy byly zamazány, 25. 8. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza