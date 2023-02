Psí terapeut Džejk se stále nenašel. S pátráním pomáhají firmy i termovize

„Devětadvacetiletý muž měl platný zákaz řízení, test na ovlivnění jinými návykovými látkami u něj vyšel pozitivně, navíc byl na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Proto byl policisty omezen na osobní svobodě a předán kolegům na obvodním oddělení Frýdek-Místek,“ uvedla Kateřina Kubzová z moravskoslezské policie.

Muž putoval rovnou do věznice, kde si odpyká trest za předchozí delikt týkající se ohrožení pod vlivem návykové látky. Nyní ho čeká další obvinění, a to z maření výkonu úředního rozhodnutí, čímž si může pobyt za mřížemi ještě o několik let prodloužit.