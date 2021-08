K neštěstí došlo v neděli 15. srpna u Vysutého vodopádu.

"Informaci o pádu muže z výšky přijali pracovníci operačního střediska v jedenáct hodin dopoledne. Ke zraněnému vzlétl vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy a vyjela zdravotnická pozemní posádka," uvedl mluvčí záchranné služby kraje Lukáš Lang.

"Devětadvacetiletý muž v těžko přístupném terénu uklouzl a spadl ze srázu. Po rekognoskaci místa události vrtulník vysadil lékaře u horního konce vodopádu. Zraněný se záchranáři komunikoval a uváděl, že byl chvilku v bezvědomí. Stěžoval si na bolest hlavy a pravé dolní končetiny pod kolenem. V důsledku pádu utrpěl tržnou ránu na hlavě a četné oděrky," popsal dále Lang s tím, že zraněný byl zajištěn přímo ve svahu do vakuové matrace a poté s pomocí pevných nosítek a navijáku s kladkou transportován nahoru nad vodopád na lesní cestu.

"Zde byl uložen do vozu horské služby a přesunut na Prašivou, kde byl přeložen do sanitního vozidla a převezen na urgentní příjem do nemocnice ve Frýdku-Místku," dodal Ladislav Lang.