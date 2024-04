Záchranáři ZZS MSK zasahovali v pondělí 29. dubna odpoledne u vážně zraněného muže na Frýdecko-Místecku. Po půl čtvrté bylo krajské zdravotnické operační středisko informováno o události v chatové oblasti v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. Ilustrační video. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Na pomoc ihned vyjel nejbližší zdravotnický tým a vzápětí do Beskyd vzlétl i vrtulník letecké záchranné služby.

„Šedesátiletý muž si při práci s okružní pilou poranil horní končetinu a přivodil si tak tepenné krvácení. Záchranáři ránu ošetřili tlakovým obvazem, následně naložili k zastavení krvácení peány a turniket. Podali léky tlumící bolest a infuzní roztoky, poté pacienta připravili k transportu do zdravotnického zařízení. Posádka vrtulníku jej přepravila do ostravského traumatologického centra, kde si jej okamžitě převzali do péče lékaři z urgentního příjmu," uvedl k nešťastné události Lukáš Humpl, mluvčí moravskoslezských záchranářů.